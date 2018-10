Juan Reynoso: "A mi me sancionan, pero a alguien que fracturó a un compañero no"

La polémica ahora lo trae Juan Reynoso. El entrenador técnico de Melgar alzó su voz de protesta, luego de que finalice el partido entre Melgar y Sporting Cristal. Lo que pasó fue que la CJ-ADFP sancionó en última instancia a Reynoso lo que obligó a que se ubique fuera de la banca de los suplentes.

"Quiero empezar con un par de detalles, en los últimos años hemos tratado de hacer las cosas bien tanto en lo administrativo como en lo deportivo, por lo que pensamos que merecemos un mayor respeto. Quiero felicitar la premura de la CJ-ADFP, después de revisar un reporte ambiguo del árbitro del día lunes, donde yo le hablo de dos hechos puntuales: 'no puede ser que Cartagena después de cuatro faltas, le saques amarilla y a Ascues después de una falta le pongas amarilla'. Después en el trámite del juego Farro haga tiempo y cuando pasamos arriba en el marcador, nos presionara a los defensas y al arquero. Esos dos hechos puntuales hicieron que hoy (ayer) yo fuera suspendido".

Afirmó que le parece injusto que lo sancionen a él a último momento por ser de un equipo 'provinciano', pero a Ray Sandoval, por ser de Sporting Cristal, no le haya caído ninguna sanción por dejar fuera Anghello Vera por un año.

"Hay que felicitar la premura, ya que tengo entendido que se reúnen siempre los lunes, martes o miércoles por la noche, hoy nos enteramos que estaba suspendido a las 6pm., no lo sabía ni el árbitro, ni el comisario del partido. El sábado hubo una fractura en Huaraz, esos detalles que de oficio deben ser castigados no lo fueron, el muchacho jugó hoy, yo lo que quiero es respeto. Somos un club de provincia, que está haciendo las cosas bien. Sabemos que nos complican el tema de los arbitrajes contra los grandes, hoy tuvimos tres amarillas en los primeros 10 minutos y ellos en la misma situación no les sacaron. Más que quejarme, levanto la voz de alerta y pido respeto. Así como se juntaron para castigarme, creo que hay un muchacho que se va a perder todo el año sin jugar por estar fracturado".

Para finalizar, le dio una advertencia a la ADFP por la programación de los partidos y exigiendo que trate a todos por igual sin favorecer a otro equipo, ya que piensa que hay un complot contra Melgar por estar puntero en el Grupo A.

"En este país se ha hecho la cultura del que no llora no mama. Nos acaban de avisar que el partido en el Callao y con Comercio nos quieren poner a la 1 de la tarde. ¿Será por qué estamos punteros? si quieren ayudar a alguien, que lo digan, que nos digan de qué se trata si quieren perjudicarnos. No puede ser que a todos los manden a ciertas horas a jugar a provincia, que a los grandes los pongan a las 5.45 pm, pero a nosotros, a los 'provincianitos' si nos meten en un 'huequito' a la 1 de la tarde".