Christian Cueva: "Vamos a recuperar los puntos que perdimos anteriormente"

El nuevo 10 de nuestra selección, conversó en vivo con Radio Ovación y manifestó que junto a los demás convocados afrontaran de la mejor manera estas Clasificatorias para Rusia 2018,y harán todo lo que este a su alcance para recuperar los puntos que se hayan perdido anteriormente.

"Las ganas de que llegue la convocatoria y que mi nombre este ahí es una alegría muy grande para los que representamos a la selección. Uno constantemente trata de siempre acabar de la mejor manera con su club en las fechas que toca jugar por la “Bicolor”, con un cuidado respectivo para realizar ambas cosas, tanto para competir con el club y la selección. Para así llegar con un rendimiento excelente a la hora que me toque entrar. Esta convocatoria la tomo con mucho entusiasmo y soy consciente que debemos afrontarlo con mucha madurez porque estas son finales, tanto con Venezuela como con Uruguay".

El popular “Aladino” comentó que jugaran de igual a igual ante todos los rivales que falten por enfrentar y que no se considera un referente por lo que hay otros jugadores por destacar:

"Queremos jugar de igual a igual con cualquier selección. Siempre he dicho que no soy un referente, para conseguir eso hay que obtener muchas cosas y a mí me falta mucho que aprender. Unos compañeros referentes para mí son Guerrero, Farfán y Pizarro, ellos 3 realmente son los concernientes, han logrado grandes cosas como futbolistas. Ahora yo no me siento referente todavía, pero sí un jugador que quiere dar el máximo por su selección y cumplir con los objetivos que se quieren obtener no solo como equipo sino en representación de todo un país"

El mediocampista peruano se siente respaldado por el cuadro brasileño y muy agradecido por el destacado momento que está viviendo en el Sao Paulo. Cueva espera poder lograr el ansiado salto a Europa y seguir creciendo como futbolista: "Estoy agradecido con Dios por las oportunidades y poder vestir hoy en día la camiseta de Sao Paulo. Pienso yo que he ido avanzando de menos a más, debo reconocer la gratitud que siento por la directiva y los hinchas, por todo el cariño que me demostraron y percibí. En esta temporada que llevo al mando de Rogerio Ceni, siento que él ha depositado toda su confianza en mí y consideró que aún puedo dar futbolísticamente más para conseguir otra oportunidad en el viejo continente."

Christian Cueva finalizó la entrevista comentando sobre su futuro: "Mi cabeza y porvenir en estos momentos está en Brasil, quiero marcharme siendo campeón e irme a Europa a cumplir más sueños, pero ya no de pasada sino quedarme allí".