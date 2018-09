André Carrillo le dedica título del Benfica a Bruno De Carvalho

El que ríe al último, ríe mejor. Así es como la siente André Carrillo, quien durante el fin de semana se coronó como campeón de la Liga de Portugal con el Benfica. Precisamente, el peruano, quien no tuvo continuidad durante la temporada pasada, apuntó sus balas al responsable de su falta de juego, el presidente del Sporting de Lisboa, Bruno de Carvalho.

Como bien recordamos, la 'culebra' se encontraba en negociaciones con el Benfica en 2015. No obstante, esta decisión no gustó para nada al presidente del club en donde Carrillo militaba por aquel entonces. Por lo que ordenó inmediatamente mandar a la congeladora al ex Alianza Lima por casi todo un año. Es decir, relegarlo tanto de los encuentros como de los entrenamientos.

Finalmente, un año después de terminar de soportar aquella pesadilla, Carrillo logró hacerse un espacio en los corazones de los hinchas del Benfica a base de buen y ordenado fútbol. Asimismo, el trabajo rindió sus frutos con el título de la denominada Primeira Liga. Y aprovechando las celebraciones en las calles, finalmente pudo hacer su recado: "Le mando un abrazo a Bruno de Carvalho", dijo el peruano.

DATO: Con el Benfica, André Carrillo sumó 2 goles en los 20 partidos que disputó en la Liga Portuguesa.