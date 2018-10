Iván Bulos: "Si no me llaman a la Selección, ya no es problema mío"

Llegó con el humor por los suelos. Durante la madrugada del miércoles, ya culminada su temporada en Europa, el delantero Iván Bulos arribó en el Perú para tomarse sus vacaciones. Y de manera muy incomodada, se refirió a su ausencia en la última convocatoria de la Selección Peruana, de cara a los amistosos en fecha FIFA ante Paraguay y Jamaica.

El atacante del Boavista portugués, quien estaba especulado para reemplazar a Raúl Ruidíaz ante su lesión, se mostró impotente ante las preguntas de los periodistas presentes: "Seguí las recomendaciones que me dieron. Me fui al extranjero, a una liga de las más competitivas que hay. Y si ya no te llaman, no es problema mío, sino decisión del entrenador. Por ahí tiene sus gustos. Pero yo sigo trabajando para mi equipo", dijo el delantero de 24 años.

El ex Deportivo Municipal, quien no viste la camiseta 'bicolor' desde 2015, prosiguió con su momento de impotencia en el Aeropuerto Jorge Chávez: "No solo Gareca me recomendó ir al extranjero, sino otras personas. Estar en el extranjero implica tener un nivel superior, porque es la exigencia es mayor. Lamentablemente, no me han querido convocar, pero no puedo hacer más. Sentí que los amistosos eran una gran oportunidad", añadió.

Finalmente, Bulos se tomó también un tiempo para halagar el buen juego de Raúl Ruidíaz. Jugador que se suponía que iba a ser probado como títular en los duelos que se darán ante Paraguay y Jamaica: "Está haciendo un buen papel en México. Si se quiere denominar el sucesor de Guerrero, está bien. Yo no juego para ser el sucesor de nadie", sentenció.