Cúneo: "¿Quieren que someta a estos jugadores a un campeonato de poca competencia?"

Todas las balas en el Fútbol Peruano caen hacia Sporting Cristal. Tras su nefasta eliminación de la Copa Libertadores 2017 haciendo solamente 2 puntos en la tabla del grupo 2, tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva 'celeste' están siendo el blanco de críticas de los hinchas y periodistas. Ante esta situación, el presidente del club 'cervecero', Federico Cúneo, salió ante los medios a dar su propio pesar.

"Ha sido una faena lamentable. Lamento muchísimo esta campaña. Hay excepciones de presupuesto que confirman la regla. Nosotros lo fuimos hace 20 años. Pero hay un tema que no sé si el presupuesto resuelve", dijo el mandamás de Cristal en cuanto a su resumen de la campaña en la Copa Libertadores.

Pero Cúneo no solamente se dedicó a la autocrítica. Sino que también tiró sus balas a la baja competitividad que hay en el Torneo Descentralizado y lo que esto puede ofrecer a nivel internacional: "Supongamos que duplico el presupuesto y traigo jugadores a un campeonato. Entonces, ¿qué hago con esos jugadores durante el año? ¿Los someto a un campeonato que es un desastre y de poca competencia?", añadió el presidente.

Finalmente, el mandatario del club del Rímac reconoció que la institución erró en cuanto a las contrataciones de refuerzos tanto para el Torneo Peruano como para la Copa Libertadores:

"Nos tocó pasar un pésimo momento porque venimos de un pésimo campeonato. Yo pensé que podían tener una mejor actuación, pero me equivoqué. Reconozco que me debí reforzar un poco mejor, y las pruebas están en los resultados. Generas situaciones de gol y no concretas", sentenció.