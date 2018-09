Alianza Lima: Uno por uno en desempeño durante el duelo ante Independiente

OPINIÓN: Alianza Lima atraviesa momentos crudos después de su desafortunada derrota por 1-0 ante Independiente de Argentina y eliminación de la Copa Sudamericana 2017. Es por ello que nuestro periodista de VAVEL Perú, Luis Burranca, se nos decidió por hacer un recuento del desempeño de cada uno de los jugadores en la cancha de Matute.

Puntuaciones:

Leao Butrón (5): Sin contar el gol, tuvo actuaciones más relajadas que en el partido de ida en Argentina. Aún así, se le mostró igual de sereno y líder bajo los tres palos en Alianza. Nunca deja de ser un referente en el conjunto victoriano. Además, su actitud autocrítica lo hace la primera pieza que da la cara al final de cada encuentro.

Hansell Riojas (1): Sin duda la peor calificación entre los jugadores de Alianza va para él. No de manera autocrática por culpa suya, sino por el puesto en el que Pablo Bengoechea lo hizo ejercer: lateral diestro. Ante las bajas de Paolo de la Haza y Juan Diego Li, dejó en claro que en la 'blanquiazul' no hay ningún marcador diestro capaz de hacer un buen partido. Durante noches, el ex César Vallejo va a estar teniendo pesadillas con Ezequiel Barco y el caño que le propinó. Sin mencionar la infantil expulsión que se ganó con doble amarilla, sobre el final del encuentro.

Gonzalo Godoy (2): Claro nos ha dejado del por qué de su llegada al Perú, después de tan poca competencia mostrada en el fútbol de su país: Uruguay. Su mal entendimiento con Araujo y Butrón provocó el tanto de Independiente. Hasta ahora, el defensa 'charrúa' aún no ha mostrado un desempeño aceptable, tanto a nivel del Torneo Descentralizado, como a nivel internacional. Su puesto debió ser cubierto por Riojas, quien ejerció este partido como lateral derecho. Reitero, a Alianza le faltan laterales.

Miguel Araujo (2): Otro de los causantes del gol de Independiente. Su mal entendimiento con Godoy y con Leao Butrón permitió que Emiliano Rigoni se desmarque de ambos y colocar a placer el tanto de la visita. La gente todavía se sigue preguntando cómo es que hace partidos excepcionales con la Selección Peruana y no con su club.

Alexis Cossio (3): Atolondrado y sin mirar al compañero, el ex Sporting Cristal jugó un partido en donde prefería más desquitarse de la marca de Bustos y Franco que encontrarse y asociarse con Germán Pacheco, quien se encontraba muy cerca a él en casi todo el partido. Se pegaba mucho al atacante, no pudieron abrir la cancha. Un poco más y parecía que dos hermanos siameses jugaban un encuentro de fútbol.

Aldair Fuentes (4): Un exceso de juventud dentro del campo. Tuvo un desempeño prácticamente regular. Aún así, Martín Benítez, quien era casi 15 centímetros mucho más bajo en cuanto a estatura, lo supo eludir a la hora del contraataque rival. No considero que su cambio haya sido necesario para el ingreso de Óscar Vílchez, pero como diría alguna vez Teófilo Cubillas: "Tiene que quemar etapas".

Luis Ramírez (2): Completamente perdido durante el partido. Fue mejor individual que jugador solidario con los suyos. No podía dar ni concretar casi ningún pase. Durante el primer tiempo pudimos presenciar que Aguiar hacía sus labores en la primera línea de la volante, mientras el ex Corinthians perdía balones ante Erviti. Claro está que en Alianza reina cierto tipo de 'argolla' que impone al popular 'cachito' sobre los jugadores de cantera como José Cotrina o Alexander Llanos.

Alejandro Hohberg (3): Con miedo a la hora de buscar las jugadas ofensivas. Cada vez que se le daban balones largos, el volante frenaba en respetuosa señal cada vez que veía a Sánchez Miño. Muy poca jerarquía mostrada por el ex San Martín y César Vallejo. Atrás quedó su buen momento que lo llevó a ser internacional con la Selección Peruana.

Luis Aguiar (5): Uno de los que más corrió en Alianza. Imponía la típica rudeza del jugador uruguayo a la hora de topase con la zaga del 'rojo'. Tuvo sus intentos al arco de campaña y una de las más claras del partido para la 'blanquiazul'. Sin embargo, durante el complemento, perdió velocidad. No es un jugador que te imponga rapidez durante los 90 minutos. Vino a ser un creativo, no un goleador. Tengamos eso claro.

Germán Pacheco (3): Una vez más, volvió a demostrar por qué el puesto de extremo zurdo no es su fuerte. Forzaba tanto el balón que a la hora de estar con doble marca en el punto para centrar, no sabía qué cosa hacer. Eso sí, eludía más jugadores rivales de lo que podía asociarse con los suyos. ¿Y si lo probamos algún día de delantero (o segundo delantero) y sentamos a Pajoy?

Lionard Pajoy (3): Definitivamente, se le apagó la chispa de goleador. Irreconocible al lado del Pajoy que rompía cualquier tipo de red a pesar de su edad en 2015. Su 1.85 m de estatura no bastó para ser superior ante la defensa rival a la hora de los centros. También tuvo ocasiones de gol, pero se mostró apurado en buscar el tanto. El colombiano en Alianza no es calculador, pero si quiere volver a dejar un espacio dentro del club tiene que recuperar su paciencia en el Clásico.

Suplentes:

Óscar Vílchez (4): Impuso un poco más de orden a la hora de su entrada, justo cuando los hinchas pedían su ingreso. No obstante, su cambio dio por salida de Aldair Fuentes, cuando en realidad debió ser por el de Luis Ramírez para que le dé más movimiento al equipo. Supo sacar balones de la rápida volante ofensiva de Independiente y hasta por momentos, también supo hacerla de defensa central.

Erinson Ramírez (3): No mostró mucho ante su inclusión al terreno de juego en los últimos 15 minutos de juego. Aún así, lo poco que mostró incluyó ciertos desbordes en el área rival. No fue superior al juego de Germán Pacheco, pero en algún momento contribuiría en alguna jugada ofensiva.

Kevin Quevedo (6): De lo mejor que mostró Alianza en el partido ante Independiente. Una vez que entró, el hombre que le marcó 4 goles a Juan Aurich en un solo partido se llevó consigo a más de 2 marcadores de Independiente. Si el 'rojo' tuvo como figura a Ezequiel Barco, los 'grones' tuvieron a Quevedo. Hay que apostar más por él, tiene futuro.