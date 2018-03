Selección Peruana: Los extranjeros a un mes de la próxima convocatoria de Eliminatorias

Pedro Gallese:

Portero principal y primordial en los partidos de Eliminatorias que plantea la Selección Peruana de Ricardo Gareca. Aún así, con su club, los Tiburones Rojos de Veracruz del Fútbol Mexicano, aún no ha disputado partidos con nota aprobatoria. Sumado a ello, los hinchas ya empiezan a cuestionar si es que el hombre titular ante Bolivia vendría a ser Leao Butrón. Ya que el veterano arquero de Alianza Lima viene siendo catalogado como el mejor del Torneo Descentralizado.

Carlos Zambrano:

Resistido en las convocatorias de la Selección Peruana desde hace ya un buen tiempo, el técnico Ricardo Gareca anunció que le hará una visita personal en Rusia. Pues, el defensa del Rubin Kazan ya se encuentra haciendo la pretemporada con el cuadro 'tártaro'. Cabe mencionar que en la temporada pasada, el equipo del 'león' quedó noveno en la tabla de la Liga Premier de Rusia.

Alexander Callens:

Titular indiscutido en la zaga defensiva central del New York City FC de la Major League Soccer de los Estados Unidos, en donde comparte camerinos con los legendarios David Villa y Andrea Pirlo. Sumado a sus aprobatorias actuaciones con el elenco de la 'gran manzana', el chico del Callao suma 2 goles a su cuenta en los 20 partidos que ya viene disputando.

Luis Advíncula:

Tras haber sumado pocos minutos en el Tigres de México, el conjunto universitario optó finalmente por cederlo a préstamo al recientemente ascendido Lobos BUAP de la ciudad de Puebla. Ahora, asociándose con el nuevo inquilino del fútbol azteca, el lateral diestro tendrá que imponer toda su jerarquía internacional, si es que quiere llegar a la convocatoria de agosto en el mejor nivel. Pues, no sorprendió durante los últimos amistosos.

Miguel Trauco:

Titular indiscutido en el Flamengo y uno de los más queridos por parte de la hincha del 'mengao'. No obstante, a pesar de su buen juego de asistente de goles, el lateral zurdo no ha estado contribuyendo lo suficientemente bien con la zaga defensiva. Parte de sus responsabilidades son los motivos por los cuales el cuadro 'rubronegro' de Brasil se ha descuidado en los partidos contra los rivales más importantes. Aún así, viene peleando los altos puestos.

Pedro Aquino:

Junto con Luis Advíncula, es uno de los nuevos fichajes del Lobos BUAP de México. El volante, quien viene procedente de Sporting Cristal, se encuentra viviendo su primera experiencia en el Extranjero, en donde viene realizando la pretemporada con el equipo de Puebla. A su vez, sus participaciones con la Selección Peruana no han decepcionado. Tanto en los partidos de Eliminatorias, como en los últimos amistosos disputados en el mes de junio. Ante la baja de Renato Tapia, se espera a que el ex Sporting Cristal sea el encargado de hacer dupla con Yoshimar Yotún en la primera línea de volantes.

Renato Tapia:

Aún no lo presenciamos de vuelta en su mejor nivel. La poca continuidad que tenía en Holanda con el Feyenoord Rotterdam le pasó factura y aquello se notó en los amistosos ante Paraguay y Jamaica. Se espera que con el reciente retiro de Dirk Kuyt, el volante peruano tenga más chances de poder meterse a la hinchada neerlandesa al bolsillo.

Yoshimar Yotún:

Viene de sumar uno de sus primeros grandes fracasos con el Malmö de Suecia. En fase preliminar de la UEFA Champions League, el conjunto del volante peruano cayó eliminado ante el Vardar de Macedonia en un marcador universal de 4-2. Además, el futuro del ex Sporting Cristal también se encuentra bajo un leve signo de interrogación. Pues, el Yeni Malatyaspor de Turquía ya se mostró interesado en contar con sus servicios. Hacía una semana atrás también recibió la visita personal del técnico Gareca en la capital sueca.

Jefferson Farfán:

Dejó de lado los escándalos extradeportivos para volver a concentrarse en el Fútbol. Lleno de deseos tras haber recibido la visita del comando técnico de la Selección, la 'foquita' ya emprende una travesía de redención deportiva con el Lokomotiv de Moscú en la pretemporada a lo que será el venidero inicio de la Liga Premier de Rusia. Los de la capital esperan que el referente peruano vuelva a su mejor nivel para así convencer más al ojo internacional. A su vez, algunos ya han considerado que debería ser el '9' que reemplace a Paolo Guerrero ante Bolivia. ¿Su retorno está cerca?

Beto Da Silva:

Probablemente, el más perjudicado de los extranjeros. Una serie de lesiones han manchado por completo la carrera del ex Sporting Cristal. Tanto así, que aún no ha podido tener la chance de debutar como titular en el Gremio de Porto Alegre brasileño. Solamente ha disputado un partido en lo que va del Brasileirao. Además, la presencia del paraguayo Lucas Barrios en la nómina de arranque le impone un reto casi imposible de vencer. No acaba partidos de 90 minutos.

Paolo Hurtado:

Continúa manifestándose como el hombre referente del Vitória Guimaraes de Portugal, en donde afirmó que se quedará por una temporada más. Además, las vacaciones del ex Alianza Lima no fueron tan largas, ya que este, al igual que Farfán, fue otro de los que decidió ir de manera temprana a la pretemporada. Además, sus últimas actuaciones con la Selección Peruana han recibido una nota aprobatoria. Sin dudas, lo vemos en un nivel prometedor.

Edison Flores:

El 'orejas' viene siendo una de las piezas de la Selección Peruana con la que muchos equipos sudamericanos quieren tener entre sus filas. Tanto en Chile, como en Colombia y en Brasil ya se han mostrado interesados por contar con los servicios del hombre que actualmente viste la camiseta del Aalborg de Dinamarca. Recientemente, fue ofrecido al Atlético Paranaense brasileño.

Cristian Benavente:

Otro de los que recibió recientemente la visita del técnico Ricardo Gareca. El volante de 23 años, quien viene haciendo la pretemporada con el Sporting Charleroi belga en Francia, viene siendo parte de los jugadores que están sacando triunfos durante los partidos de práctica en tierras 'galas'. Semanas atrás, el 'chaval' también tuvo la suerte de haber anotado en uno de los partidos.

Christian Cueva:

Extremadamente criticado durante los últimos 3 meses, el '10' de la Selección ya empieza a volverse a ganar los aplausos poco a poco. A pesar de vivir un momento turbio con el Sao Paulo en el Brasileirao, el ex Alianza Lima ya volvió a ganarse notas aprobatorias por parte de los periodistas y la hinchada 'tricolor'. Durante el miércoles pasado, se lució con una asistencia en el gol de Lucas Pratto en la victoria ante el Vasco Da Gama. Justo lo que el mundo espera de una de las propuestas peruanas.

André Carrillo:

Tras una buena temporada con el Benfica, el atacante peruano aprovechó al máximo sus vacaciones para ya volver a reincorporarse a los entrenamientos del equipo portugués. Sin embargo, a pesar de que aún no se ha pulido del todo como jugador titular, existe un hecho que no deja dormir en paz a la 'culebra'. Y es que según medios 'lusos', dos equipos de Inglaterra ya se habrían mostrado deseosos de poder contar con el extremo en sus filas: el Watford y el recientente ascendido e histórico Newcastle United en donde alguna vez, Nolberto Solano fue ídolo.

Raúl Ruidíaz:

Le gusten o no a los críticos, la realidad afirma que el ex Universitario de Deportes se ha coronado no solo como el mejor goleador de la Liga MX, sino también como el mejor jugador del campeonato mexicano. Aún peleando la baja durante la temporada pasada con el Monarcas Morelia, el atacante próximo a cumplir los 27 años gustó lo suficiente a la crítica mexicana como catalogarlo como el mejor del certamen. La sensatez de los números y presente también afirmaría que él es principal candidato a reemplazar a Paolo Guerrero ante Bolivia. No obstante, se duda de su aporte, debido a su ausencia en los últimos amistosos por lesión y su condición de suplente en los partidos de Eliminatorias.

Paolo Guerrero:

Cada día afianzándose más como el jugador estrella del Flamengo. A pesar de que no viene peleando los altos puestos, el 'mengao' tiene un material primordial con el '9' peruano: el gol, algo que nunca le va a faltar. Sin embargo, cabe resaltar al ojo del hincha que él será la gran baja de la 'bicolor' en el próximo duelo ante Bolivia. En el partido del miércoles ante Palmeiras anotó un nuevo tanto a su cuenta. Uno más para hacernos saber que será el más extrañado este agosto en el Nacional.

Yordy Reyna:

Tras una serie de lesiones que lo atormentaron a inicio de año, el ex Alianza Lima ya empezó a ganarse a la hinchada del Vancouver Whitecaps de la MLS norteamericana con buenos partidos. En su último partido, el equipo canadiense logró imponerse en condición de visita ante el LA Galaxy. Además, el plus del buen presente de su club en la Conferencia Oeste le da ese sentido de positivismo que necesita para recuperarse. Nolberto Solano anunció que le hará una visita personal al delantero. Por lo que se presume que también podría ser una de las sorpresas en la próxima convocatoria.