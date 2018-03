Universitario: Daniel Chávez ya entrena con el plantel 'crema'

Google Plus

El Libro de Pases del Fútbol Peruano se ha abierto hoy. Pero Universitario de Deportes ya no pierde el tiempo. Pues, después de 3 días de haber anunciado el fichaje de Daniel Chávez, el delantero de 29 años se ha incorporado a los entrenamietos del equipo 'crema', a las órdenes del director técnico Pedro Troglio en las instalaciones de Campo Mar U, en el balneario de Lurín.

En la conferencia de prensa de presentación, el atacante que llegó procedente de Melgar no dudó en manifestar su emoción por vesitr los colores 'merengues': "Es un sueño estar en un club grande como Universitario de Deportes. Sé que vengo a un club donde hay buenos jugadores y que voy a tener que luchar el puesto día a día para que el técnico me tenga en cuenta", dijo el ariete.

A su vez, Chávez también soltó un dato que probablemente no pueda gustar al hincha de Universitario. Y es que en medio de la rueda de prensa, quien fue convocado alguna vez a la Selección Peruana en 2015 confesó su hinchaje por el eterno rival: Alianza Lima. Aún así, dejó en claro que todo esfuerzo será profesional por la 'U': "Yo soy un profesional yo me debo a Universitario de Deportes. No pienso en otro equipo", agregó.

Finalmente, el nuevo delantero 'crema' afirmó que uno de sus máximos sueños es volver a vestir la camiseta de la Selección con la que en algún pasado anotó a su similar de Estados Unidos: "Es un objetivo personal estar en la bicolor y todo va de la mano. Haciendo las cosas bien todo puede llegar", sentenció Chávez.

DATO: Daniel Chávez podría debutar con Universitario de Deportes este domingo 6 de agosto, cuando el conjunto 'merengue' visite a UTC en Cajamarca.