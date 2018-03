Marcelo Martins: "Es una injusticia, esos puntos los ganamos en la cancha"

Google Plus

Empezaron a llegar, y con el peor de los humores. Durante el día de hoy, el delantero de la Selección Boliviana, Marcelo Martins, fue el primer legionario del cuadro del altiplano en arribar a Lima para enfrentar a la Selección Peruana este jueves por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, su llegada a la capital 'incaica' no fue la bomba más sorpresiva de todas.

Y es que a la hora de su arribo, el '9' de la 'verde' que dirige Mauricio Soria se pronunció sobre el fallo del Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) que le restó 6 puntos a su seleccionado para otorgárselos tanto a Perú como a Chile, debido a la mala inscripción del jugador Nelson Cabrera.

Frente a ello, el delantero no dudó en arremeter contra el máximo organismo disciplinario del deporte: "Esos puntos que nosotros ganamos en cancha, fueron justos. Hicimos un gran partido ante Perú y Chile. Quisiéramos tenerlos para seguir con alguna aspiración. Es una injusticia, nosotros ganamos en cancha allá y vamos a intentar volver a ganarle aquí a Perú", añfirmó Martins.

Sobre el juego de la Selección Peruana, el ariete también dejó en claro que estudió el estilo de la 'bicolor' a la que enfrentará este jueves en el Estadio Monumental: "Sabemos a lo que venimos, siempre hablamos con Mauricio Soria y los compañeros por Whatsapp. Tenemos un grupo con todas las imágenes y videos sobre cómo juega Perú", añadió.

Finalmente, como dato a destacar, Martins también dio a conocer de que no es de su importancia el hecho de que Paolo Guerrero no se encuentre presente este jueves: "Paolo es un gran jugador, pero independiente de que juegue o no, Perú está bastante bien, tiene un gran entrenador. Sobre Farfán, son jugadores que marcan historia, pero nosotros solo pensamos en Bolivia", sentenció.

Acto seguido, Marcelo Martins se dirigió a su respectivo hotel. En donde permanecerá realizando trabajos físicos, mientras se encuentra a la espera de sus compañeros de la Selección Boliviana.