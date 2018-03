Antonio García Pye: "Es mentira que la FPF no quiere que el partido sea en la Bombonera"

Google Plus

Estamos próximos al crucial duelo entre las selecciones de Argentina y Perú por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Un partido en donde tanto la 'albiceleste' como la 'bicolor' se juegan el pase a la cita magna del Fútbol. Ante ello, quienes serán locales este 5 de octubre se encuentran en un desesperado proceso por cambiar la sede de lo que será un histórico encuentro.

La Argentina, que es local actualmente en el Estadio Monumental de River Plate, podría trasladar su localía al estadio rival conocido como la Bombonera de Boca Juniors. Durante el domingo, la Asociación del Fútbol Argentino, presentó un documento en donde solicitó ante la FIFA el cambio de sede.

Ante ello, surgieron rumores sobre una presunta negativa por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Hoy, para medios argentinos, habló Antonio García Pye. Gerente del ente regidor del Fútbol Peruano, quien se encargó de desmentir dichas especulaciones:

"No es verdad que Perú no quiere jugar en la Bombonera. Solo nos preocupa la seguridad y la capacidad. No es un tema menor la capacidad del estadio. Consideramos que son 5 mil peruanos que quieren viajar a la Argentina para observar a nuestra Selección", afirmó el directivo.

A pesar de desmentir los rumores, García Pye también no ocultó su preocupación por el tema de la seguridad en el recinto 'xeneize'. Pues, el aforo de la Bombonera es menor al del Monumental de River Plate:

"Más allá que haya no haya ningún peruano, hay argentinos que quieren ir y mientras más capacidad es más fácil controlar", añadió.

Finalmente, el gerente de la FPF resaltó el número de peruanos residentes en tierras argentinas que podrían hacer su ingreso al estadio. Sumado a la cantidad de peruanos que viajarían a suelo 'gaucho' para ver a su Selección:

"Es un partido que define muchas cosas sabemos la expectativa que existe. Más de 15 mil peruanos quieren ir a ese estadio y que posiblemente no puedan. Eso también puede generará dificultades. Lo que queremos es que se guarden las formas y que FIFA determine. Si se dan las condiciones no habrá ningún problema", sentenció.