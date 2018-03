Diego Maradona: "Ganarle a Perú no va a ser nada fácil para Argentina"

Cada día más cerca y hasta el ídolo lo palpita. Durante el día de hoy, Diego Maradona habló del partido lleno de suspenso que sostendrán las selecciones de Argentina y Perú por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Encuentro que será llevado a cabo en la mítica Bombonera de Boca Juniors.

Conocedor del presente que viven ambas selecciones, el 'pelusa' no tuvo problema en mencionar de que no hay que minimizar a la 'bicolor'. Pues, sabe que los estatus actuales son el de un equipo en decadencia, recibiendo a un seleccionado que vive un momento que todavía continúa en ascenso:

"No quiero opinar de Argentina porque me da, no digo asco, pero quiero guardar un por ciento de respeto a los que pasaron por la lista de convocados. Contra la Selección Peruana no será fácil porque ningún partido lo es. Aún así, tenemos muchas posibilidades", afirmó.

Sin embargo, a pesar de la conversación sostenida, Maradona no dudó en sacar ese instinto tan punzante y sin anestesia que tanto lo caracteriza. Ya que envío su crítica al seleccionado argentino que hoy dirige Jorge Sampaoli:

"Hoy tenemos una selección Argentina que, cuando veo la formación, me asusto. Creo que hay mejores jugadores de los que elige Sampaoli", añadió el campeón del mundo de 1986.

DATO: Perú visitará a Argentina el 5 de octubre en La Bombonera.