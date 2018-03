Sergio Markarián: "Yo creo que Perú se va a clasificar"

Ansioso por el final. Durante la noche de ayer, el ex director técnico de la Selección Peruana, Sergio Markarián, se tomó un tiempo para hablar a portas del duelo que sostendrá la 'bicolor' ante su similar de Argentina este 5 de octubre en La Bombonera por la fecha 17 de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

En exclusiva para el programa Contra La Raya de su país natal, Uruguay, el popular 'mago' se rindió ante el estilo de juego del seleccionado peruano que hoy dirige Ricardo Gareca y lanzó un sorprendente pronóstico con toda la confianza:

"Yo creo que Perú va a clasificar, merecidamente. Después de Brasil es la que mejor ha jugador. Ha tenido partidos que incluso ha jugado bien y no ganó. Pero lleva un crecimiento sostenido, me alegra, primero porque los quiero mucho", dijo Markarián ante los periodistas.

A su vez, quien dirigió a la 'franja' durante la Eliminatoria al Mundial de Brasil 2014 se tomó un momento para reflexionar sobre el cambio de quienes hoy visten la camiseta peruana, en comparación al proceso pasado:

"Algunos futbolistas han jugado conmigo, otros no. Fueron 3 años de mucho trabajo, más de 100 entrenamientos, tratando de buscar soluciones. El resultado ha sido una camada de jugadores. Seguro Gareca se ha referido a eso. Pero el mérito es de Gareca y su comando técnico, han hecho un gran trabajo", agregó.

Balas al 'hombrecito'

Por otro lado, el 'mago' tuvo una ligera crítica para la Selección Argentina. Combinado que dirige Jorge Sampaoli:

"Que Argentina tenga extraordinarios jugadores es muy discutible", afirmó Markarián, quien hasta incluso, llegó al punto de comparar a los jugadores argentinos de manera drástica con los de la Selección Uruguaya. Seleccionado que está a portas de visitar a Venezuela:

“Si nosotros hiciéramos un análisis de la selección uruguaya, podríamos decir que en cuatro posiciones tenemos a jugadores que están entre los 10 mejores del mundo en sus puestos. Muslera, Godin, Suarez y Cavani. Yo le preguntaba a los argentinos, ¿ustedes a cuántos tienen? Messi, de acuerdo, Di María, de acuerdo, me dicen Otamendi…te lo acepto, pero no es Godin, ojo. Yo te diría entonces que no llegan al nivel de Uruguay”, añadió el ex estratega de la Selección Peruana.