Sporting Cristal: Pablo Zegarra prepara variantes ante Alianza Lima

Tienen sus dudas. Este domingo, Sporting Cristal juega su último cartucho a tentar el título del Torneo Descentralizado, cuando visite en Matute a Alianza Lima por la fecha 5 del Torneo Apertura. Es por ello que en medio del tenso momento, los 'celestes' ya empiezan a trabajar en el armamento que plantearán utilizar en suelo victoriano este fin de semana.

Aún así, a pesar de mantener la esperanza en La Florida, el director técnico del equipo 'cervecero', Pablo Zegarra, se ve forzado a hacer ciertos cambios en el el plantel que utilizará ante los 'grones'. El principal motivo de estos, la ausencia del lateral zurdo: Jair Céspedes.

Como bien conocemos, el veterano de 33 años arrastra una lesión desde el último empate sin goles ante Real Garcilaso. Un factor que desnuda un poco el juego característico ofensivo por las bandas que venía ejerciendo Cristal desde la llegada de Zegarra.

Ante ello, se pudo presenciar a Luis Abram haciendo de marcador izquierdo en los entrenamientos. Un factor sorpresivo, debido a la reinclusión de Jorge Cazulo a la zaga central. Cabe mencionar que el 'Piqui' venía como volante de contención en las últimas fechas.

No obstante, la variante más sorprendente podría ser la aparición de Horacio Calcaterra en el once titular. El argentino-nacionalizado peruano está volviendo a recuperar el mejor de su nivel y no sería de extrañar que Joel Sánchez se encuentre en la banca de suplentes ante Alianza.