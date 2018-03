Perú vs Colombia: Venta de entradas por Internet se agotó en 3 horas

Google Plus

A estadio lleno. Durante el día de hoy, la empresa de boletería, Teleticket, confirmó el agotamiento de las entradas para el partido que la Selección Peruana sostendrá este martes 10 de octubre ante su similar de Colombia en el Estadio Nacional de Lima por la fecha final de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018. Fecha en donde la 'bicolor' podría conseguir su pase a la máxima cita del Fútbol, después de 3 décadas y media de ausencia.

Lo más sorprendente, es que la venta de entradas, vía Internet, no tuvo una duración mayor de las 3 horas. Lo que había empezado a las 6:00 am, hora peruana, finalizó a las 9:21 am.

Aún así, no podemos negar las largas colas virtuales que se hicieron en la web oficial de la empresa de boletería. Aproximadamente, más de 100 mil usuarios terminaron copando las filas de espera en la red.

También vale recordar que solamente se pudo comprar 2 entradas por usuario. Aunque varios usuarios que evidenciaron la venta de más boletos por prioridad, terminaron presentando sus quejas ante la Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual).

Según los directivos de la Federación Peruana de Fútbol, este método de venta vía Internet fue llevado a cabo con el fin de poder evitar un problema que viene aquejando al Perú desde hace años: la reventa. A pesar de que un gran número de hinchas se quedó sin su entrada, se logró resistir la amenaza de los revendedores de mejor manera que en partidos anteriores.