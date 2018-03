Selección Peruana: Los "borrados" del proceso de Ricardo Gareca

Google Plus

Salomón Libman: Quien fue un arquero de requerimiento tras la llegada del técnico Ricardo Gareca, apagó su chispa debido a las decrecientes actuaciones que sostuvo en el Torneo Descentralizado. Su fichaje por el recién ascendido Sport Rosario terminó disgustando aún más al ‘tigre’, quien no dudó en buscar a urgentes reemplazantes. Hoy, su puesto lo ocupa José Carvallo.

Carlos Zambrano: Por 2 procesos y medio, el ‘león’ era el zaguero estelar y hombre principal para imponer marca a los delanteros más peligrosos de Sudamérica. Sin embargo, tras el deficiente arranque de la Selección Peruana en las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018, el DT Gareca optó por un radical cambio en la ‘bicolor’. Una de estas reformas fue la purga de muchos jugadores en los que incluía a Zambrano. El principal motivo fue su falta de fútbol siendo suplente en el Rubin Kazan de Rusia, sumado a los rumores de su falta de compromiso. Hoy, siendo jugador del PAOK de Grecia, busca una última oportunidad para retornar.

Carlos Ascues: El ‘patrón’, quien había arrancado el proceso siendo una de las promesas a mirar, luego de su participación en la Copa América de 2015, sufrió un considerable bajón de rendimiento, tras no sumar minutos con el Wolfsburgo. Aquella falta de Fútbol le costó la marginación en 2016. Hoy, a diferencia del pasado, es figura en Alianza Lima. Su nivel bajo las órdenes del técnico Pablo Bengoechea, quien sacó su mejor potencial en la Selección durante su etapa en 2014, ha vuelto a ser excepcional. Y no sería novedad que de mantener este estado físico y futbolístico vuelva a recibir el esperado llamado de Ricardo Gareca.

Juan Manuel Vargas: Quien en la etapa de Sergio Markarián era considerado insólitamente como uno de los “4 fantásticos” de la Selección Peruana, fue uno de los tantos borrados por Ricardo Gareca antes de la Copa América Centenario en 2016. El ‘loco’ ya venía mostrando muy poco fútbol en los últimos años, acompañado de un deplorable estado físico. Hoy, con 34 años de edad, busca recuperar el titularato absoluto en Universitario de Deportes. Club al que llegó en el presente año para convertirse en el capitán del elenco ‘crema’. Pero que aún no ha demostrado los suficientes méritos como para volver a mostrarse como un referente.

Jair Céspedes: El también lateral zurdo fue convocado por Gareca para ocupar el puesto de reemplazante de Juan Manuel Vargas. Sin embargo, su nivel no terminó gustando lo suficiente al DT de la Selección como para continuar por el resto del proceso. Previo a la Copa América Centenario, el hombre de Sporting Cristal fue borrado junto con un buen número de jugadores veteranos. Durante un tiempo, los peruanos tuvieron una dura cuestión sobre si existen laterales en el Fútbol Peruano, hasta que apareció Miguel Trauco.

Pedro Requena: Hoy quizás nos pueda sonar un tanto difícil de recordar. Pero es de resaltar que el ‘lagarto’ fue alguna vez pieza de requerimiento para la Selección durante 2015. En los partidos de prueba era tomado en cuenta por el técnico Gareca. Aun así, la poca habilidad mostrada, tras la Copa América de Chile terminó pasando factura. Tras el descenso de la Universidad César Vallejo, el lateral diestro encontró su manera de permanecer en primera fichando por Melgar. Aunque, aún no se reencuentra con el titularato.

Josepmir Ballón: El volante de contención dejó en claro que ya no es el del proceso de Sergio Markarián. Las lesiones y las constantes alternaciones con Sporting Cristal le jugaron en contra y ya no es la fuerza segura para evitar a los volantes más creativos. Los buenos momentos de Pedro Aquino y Wilder Cartagena también le jugaron en contra al ex ‘barbas’.

Carlos Lobatón: Sin dudas fue uno de los nombres que sin lugar a dudas se iba convertir en parte de los purgados por Ricardo Gareca. Tras la Copa América de 2015, el capitán de Sporting Cristal dejó en claro que su roce internacional quedó esfumado. Uno de los peores errores del ‘tigre’ en su gestión, fue la inclusión del volante de 37 años durante aquel encuentro ante Chile en Santiago. Su participación con la ‘bicolor’ en la peleada y dura derrota por 2-1 ante la ‘roja’ fue prácticamente nula y eso le valió la tachada final.

Joel Sánchez: Retornó a la Selección Peruana en 2015 justo en la cúspide de su momento de redención tras cumplir una larga y dura suspensión por doping. Siendo figura de la Universidad San Martín, el ‘supercuy’ fue parte del equipo que quedó tercero durante la Copa América de 2015. Sin embargo, durante el año pasado, el nivel del creativo volante quedó en el aire y poco después a la deriva. Todo esto, mientras jugadores como Paolo Hurtado, Andy Polo y hasta Jefferson Farfán, recuperaban su mejor juego.

Claudio Pizarro: Probablemente el nombre más resaltante de toda esta purga de jugadores de la Selección Peruana. Su avanzada edad de futbolista le costó su salida del Werder Bremen durante el presente año. En 2016, Pizarro evidenció que bordeando los 40 ya no puede completar un partido de alta exigencia como lo vienen a ser los de las Eliminatorias. El mismo Paolo Guerrero fue quien se indignó por la falta de rendimiento de su compatriota durante el partido ante Uruguay en Montevideo. Los hinchas peruanos se unieron a la molestia del ‘depredador’ y pidieron el recambio generacional cuanto antes. Hoy, Pizarro tiene la misión de salvar al Köln de la baja en la Bundesliga y sueña con retornar, aunque sea para disputar el Mundial.