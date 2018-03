Perú a medio paso del sueño Mundialista

Google Plus

Colombia: Ospina; Arias, D. Sánchez, O. Murillo, Fabra; C. Sánchez, Aguilar, J. Rodríguez, Cuadrado; D. Zapata, Falcao.

El sueño todavía persiste para la Selección Peruana y late más fuerte que nunca. Durante la noche del martes, el equipo 'incaico' sacó un crucial empate de 1-1 ante su similar de Colombia, y sumado a resultados que se dieron al mismo tiempo, logró finalizar las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 en zona de repechaje. Una hazaña que solo lo separa de Nueva Zelanda, a quien tendrá que enfrentar en dos partidos este noviembre venidero.

El inmensamente colmado Estadio Nacional de Lima fue testigo de una de las hazañas más históricas que presenció el deporte peruano. Dos escuadras dispuestas a dejarlo todo en el gramado. Mas la tensión de saber los resultados de otros partidos de alta tensión como Ecuador vs Argentina, Brasil vs Chile, y Paraguay vs Venezuela.

Cabe señalar que Perú no jugó el mejor de sus partidos. Ante una Selección Colombia que buscaba mucho el pressing con sus delanteros, eran pocas las cosas que podían hacer los dirigidos por Ricardo Gareca. Aunque, tuvieron ciertas llegadas al área 'cafetera', pero no intentos de goles.

Muchos peruanos pagaron su mal juego en el primer tiempo. André Carrillo y Christian Cueva, quienes habían retornado después de suspensión, demostraron un desempeño cuestionable, a diferencia de los buenos rendimientos sacados ante Bolivia y Ecuador.

En el segundo tiempo, todo empezó a ponerse cuesta arriba para la 'bicolor'. Ya que a 9 minutos de iniciar el complemento, la visita sacó lustre de sus diagonales nuevamente. Y como en 2012, James Rodríguez volvió a finalizar con el último disparo para silenciar el Estadio Nacional.

No obstante, como en fechas anteriores, Gareca volvió a pedir la calma a sus dirigidos. Una vez más, Perú buscó un nuevo intento ganando un tiro libre indirecto. Para sorpresa de muchos, quien sería el ejecutor de dicha pelota parada fue Paolo Guerrero. Una inocencia del '9' peruano permitió a este ejecutar el disparo al arco de David Ospina.

El portero del Arsenal, respondiendo también con inocencia, cometió el error de poner mano a un disparo que no debió ser validado. Aunque, con el error del guardameta, se legalizó el tan esperado gol peruano que retumbaría el Coloso José Díaz.

Las curiosidades tampoco pasaron de largo en el gramado. Sobre los minutos finales, se pudo presenciar a un Radamel Falcao sociable con casi todos los jugadores peruanos. Algunos todavía especulan que el centrodelantero 'cafetero' habría estado dando los resultados de los otros partidos. En los que con la derrota de 3-0 por parte de Chile, Perú se metía en repechaje.

Ya sobre el final, hubo que esperar un par de minutos para dar por concretados todos los marcadores finales. Lo que desencadenó una fiesta esperanzadora entre los presentes en el Nacional. Perú, cerrando la Eliminatoria quinto con 26 puntos y con mayor diferencia de gol, dejó afuera a la Chile bicampeona de América, metiéndose en el repechaje por el cupo al Mundial de Rusia 2018 ante Nueva Zelanda. Las citas ante los de Oceanía serán los días 6 y 14 de noviembre.

Por su parte, Colombia, metiéndose nuevamente al Mundial de manera directa, lo hace siento cuarto en la tabla con 27 unidades. Aunque, de desafortunada manera, no podrá cumplir su sueño de meterse en la fiesta máxima del Fútbol como cabezas de serie.