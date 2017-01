A días del debut y aún la 'U' no puede ganar

Foto: APF

El partido acabó y varios jugadores e hinchas quedaron disconforme con el resultado y rendimiento. Once Caldas fue más y supo derrotar a Universitario por 2-1 en el Estadio Monumental. El equipo 'crema' no encuentra aún el once definitivo que empezará el Descentralizado y Copa Libertadores la otra semana, mientras 'el blanco blanco' se viene preparando para el inicio de su campeonato.

El partido fue vibrante. Existieron diversas ocasiones para ambos, pero Once Caldas supo aprovechar lo suyo. Por el lado de las tribunas, la hinchada gritaba, alentaba y ejercía la localidad. El arbitraje, para ellos, fue pésimo. Dos goles anulados acabaron con su paciencia.

Lo ocurrido en el partido

Roberto Chale, DT de Universitario, decidió mandar el mismo once que debutó en la 'Noche Crema', pero no le dio resultados. El equipo mostró errores, un desgaste físico y sin movilidad con el balón. Todo esto puede ser perjudicial para su debut en la Copa Libertadores y el Descentralizado.

Desde el inicio del partido, Once Caldas supo dominar el encuentro. La defensa 'crema' no se comunicaba y cometían errores reiteradas veces. El mediocampo no recuperaba el balón y se dedicaban a correr detrás de el. Además, el juez de línea anuló dos goles a la 'U', para algunos queda en la duda, sin embargo, fue bien anulado. Terminado el primer tiempo, el equipo 'crema' ya estaba perdiendo 0-2.

En la segunda parte, y con cuatro cambios, Universitario pudo superar a Once Caldas, pero le costó llegar al área rival. La dupla en la delantera, Tejada y Rengifo, ejerció más presión. Un mediocampo más ofensivo y recuperador se mostró, los 'blancos blancos' pasaron de atacar a defender.

Sin embargo, pese a ser superiores, no pudieron empatar el partido, debido al gran trabajo del portero de Once Caldas. De tanto intentar, en un tiro libre indirecto, cabecea Tejada y anota Galliquio. El descuento llegó, pero no bastó. Universitario no pudo ganar en su segundo partido amistoso.

Las figuras 'cremas'

Su ingreso a la plantilla de Universitario fue lo mejor que pudo pasar este año. Arquímedes Figuera sigue demostrando ser el mejor jugador 'crema' en lo que va del año. Así aún no acabe enero, él demuestra en cada entrenamiento y partido, ser pieza fundamental del equipo. En el encuentro de hoy, fue el más aguerrido, el que va al balón si miedo, su control y pases profundos, ocasiona que no solo aporte en lo defensivo, sino, también, en la ofensiva. Al igual que la 'Noche Crema', Figuera fue la figura del partido.

Otro que poco a poco quiere recuperar el nivel futbolístico que lo hizo, en su momento, uno de los mejores peruanos es Juan Manuel Vargas. El 'Loco', a comparación de la 'Noche Crema', mejoró en su rendimiento, pero aún le falta. Corrió por toda la cancha y aporto en la ofensiva, pero el peso demás que posee, ocasiona que se canse rápido.

Por último, el panameño Luis Tejada. El 'Pana' viene siendo suplente en Universitario, pero cuando entra a la cancha demuestra el gran juego y olfato de gol que tiene. Hoy asistió a Galliquio, para que marque el único gol de la 'U', pero, de seguir así, logrará ser el '9' de Universitario en lo largo del Descentralizado.

La opinión de los jugadores

Terminado el partido, el guardameta de Universitario, Carlos Cáceda, habló sobre el rendimiento de la 'U' y la importancia de llegar al máximo nivel para el inicio del Descentralizado: ¨Nosotros nos preparamos para el inicio del Descentralizado. Once Caldas fue un rival muy duro, nos tocó perder y a todos nos duele, pero nos estamos preparando para el 2 de febrero¨.

Por su parte, Juan Manuel Vargas hizo un análisis del equipo hoy y declaró que perdieron por errores propios y lo importante que es llegar bien al partido ante Deportivo Capiatá por la Copa Libertadores: ¨Creo que el partido estuvo bueno, tuvimos ocasiones, creo que, también, nos anularon dos goles legítimos, nos hicieron dos goles con errores nuestros y eso no puede pasar. Eso nos va a servir, tenemos que trabajar para el jueves que es nuestro primer objetivo, la actitud no faltó y eso es lo que importa¨.

Además, el 'Loco' hizo mención a su rendimiento con la 'U': ¨Poco a poco estoy agarrando el ritmo, vengo de una para de cinco meses, trato de dar lo mejor, los dos partidos que he jugado me darán la posibilidad de estar los 90' el jueves. Donde me ponga el 'profe' me siento bien en la cancha¨, finalizó.

Alineaciones

Universitario: Cáceda; Corzo, Rodríguez, Galliquio, Aguirre, Vargas, Figuera, Núñez, Manicero, Gómez y Rengifo.

Once Caldas: Cuadrado; Gómez, Ramírez, Múñoz, Acosta, Rojas, Ortega, Cure, Ortíz, Estupiñán y Sinisterra.