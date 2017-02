Luis Aguiar: "Más allá del gol, lo único que quería era ganar"

Google Plus

Luis Aguiar llegó este año a Alianza Lima / Foto: Líbero

La alegría se vive en el plantel 'blanquiazul'. Uno de ellos es Luis Aguiar. El uruguayo llegó este año a Alianza Lima y disputó su primer clásico. Luis Aguiar, en conferencia de prensa, se mostró contento por el resultado obtenido esta noche, pero no le tomó importancia el gol que anotó, ya que solo le importaba ganar el partido y empezar de buena manera el Torneo de Verano.

"Me siento contento, feliz por iniciar el campeonato de esta manera. Es importante ganar el clásico. Más allá del gol, lo único que quería era ganar, empezar con el pie derecho, conseguir los tres puntos y mostrar otro tipo de actitud".

El volante uruguayo habló sobre su rendimiento y que viene trabajando en cada entrenamiento, para llegar a su máximo nivel, además busca tener una buena relación con la hinchada 'blanquiazul' y evitar malos comentarios de la prensa, ya que iniciaron el rumor de que existía un malestar del plantel con él: "Siempre escucho al hincha y respeto a la prensa, pero guardando respetos, no le doy bola a nada. Trabajo todos los días para rendir y, a veces, las cosas salen y otras no. Hoy me tocó ser figura".

Aguiar hizo un análisis del partido de hoy y comentó que tuvieron problemas para enfrentar a Universitario, ya que era su primer partido oficial en el Torneo de Verano y venían sin ritmo, pero, pese a ello, supieron dominar el encuentro y el resultado salió a favor de Alianza: "Tuvimos, por momentos, pasajes muy buenos y otros no tanto. Este es el primer partido oficial que tenemos en el Torneo de Verano y la jerarquía del plantel demostró que sí podemos hacer las cosas bien. Poco a poco, y con mucho compromiso, vamos a hacer lo que entrenador y la gente quiere".