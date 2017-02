Un mes fuera de las canchas

Google Plus

Lionard Pajoy llegó el año pasado a Alianza Lima / Foto: Depor

La alegría de Alianza se cayó. Lionard Pajoy no terminó de jugar el clásico peruano, debido a que salió del campo con unas molestias en la rodilla. En el trayecto de la banca de suplentes al vestuario, el colombiano caminaba con dificultad. El cuerpo técnico esperaba que no sea nada grave, pero los exámenes médicos indicaron que debía pasar por el quirófano.

El delantero 'intimo' sufrió una rotura de meniscos y necesitará que le hagan una artroscopia. Esta operación tendrá una consecuencia, ya que al ser operado, no podrá pisar una cancha de fútbol alrededor de un mes, como mínimo.

¿Qué partidos se perderá Lionard Pajoy?

Como se sabe, el atacante estará de baja por un mes, así que esto ocasionará que se pierde seis partidos con Alianza Lima, donde, su posible regreso, será en el segundo clásico del año ante Universitario.

Los 6 partidos que se perderá Pajoy:

- 3° fecha: Alianza Lima vs Deportivo Municipal

- 4° fecha: Comerciantes Unidos vs Alianza Lima

- 5° fecha: Alianza Lima vs Sport Huancayo

- 6° fecha: Real Garcilaso vs Alianza Lima

- 7° fecha: Alianza Lima vs UTC

Si la lesión empeora o sufre algo de imprevisto, se perderá el clásico peruano que se jugará en la 8° fecha.

¿Quién lo reemplazará?

El partido ante Deportivo Municipal se acerca y es de suma importancia que consiga el reemplazo, ya que es un rival directo para los 'blanquiazules'. El más sonado es Germán Pacheco, el argentino viene siendo figura con Alianza, pero su mejor rendimiento se ve cuando esta por afuera y no de '9'. Otro delantero que suma es Alfredo Carrillo, el juvenil recién ascendido. Fue goleador en la reserva, pero debido a un lesión, no podrá contar con él por algunos partidos. Por último, queda la opción de poner a Luis Aguiar como punta, pero esto se dificulta, ya que no es delantero.

Un dolor de cabeza para Bengochea, ya que tiene que armar un nuevo equipo para estos partidos que se vienen.