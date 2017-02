Google Plus

Andy Pando jugó en Alianza Lima el año pasado / Foto: Depor

Andy Pando vive un terror con su nuevo equipo. Si pensó que todo sería tranquilidad al salir de Alianza Lima, se equivocó. El popular 'Oso' aún no se presenta a los entrenamientos con Sport Huancayo, ni ha debutado con su nueva camiseta en el Torneo de Verano, y el presidente tomó la decisión de poner al delantero como transferible, debido a su ausencia y falta de compromiso.

"Yo no puedo obligar a alguien a quedarse en mi casa si no quiere. El fútbol es así. Si tiene una oportunidad con algún otro club, no hay problema. Es cuestión de sentarnos a conversar", aclaró el presidente del 'Rojo Matador' a un diaro peruano.

¿Dónde se irá Andy Pando?

Según el presidente de Sport Huancayo, Pando tiene ofertas de otros equipos de primera división; sin embargo, no existe ninguna concreta, para que se lleven al delantero.

El presidente aclaró que la única y sencilla manera, para que Andy Pando salga del club es ponerse en contacto con la dirigencia y sellar el acuerdo: "La manera de que puede salir es que el otro club nos llame y, de inmediatamente, hacemos la transferencia".

El plantel aún no esta completo

Según cuenta Raúl Rojas, presidente de Sport Huancayo, el plantel esta incompleto, ya que aún falta contratar a dos refuerzos extranjeros. Si bien, en estas dos fechas, el rendimiento del club es regularmente bueno, se planea mejorar la delantera, para lo que será el debut en la Copa Sudamericana. Nacional Potosí es un rival duro, que sabe jugar en altura, ya que es de Bolivia, así que al presidente, busca la manera de lograr mejorar el equipo con nuevos fichajes.

"Queremos llegar de la mejor forma a nuestro debut en la Copa Sudamericana, en la queremos llegar lejos. El equipo está trabajando para eso", finalizó.