¿Sergio Markarían será DT de Universitario?

Google Plus

Sergio Markarían dirigió a Perú en las Eliminatorias Brasil 2014 / Foto: AméricaTV

Universitario esta empezando a buscar nuevo entrenador, donde el más resaltante es Sergio Markarían. Su nombre causó euforía por los hinchas 'cremas' y periodistas que veían el regreso del ex DT de Perú a nuestra capital. Sin embargo, esta noticia es solo un rumor.

La noticia surgió, luego de que el periodista deportivo de TV Perú Deportes, Coki Gonzales, aseguró que sus fuentes confiables le comunicaron que ya iniciaron las conversaciones entre el club y DT.

Pero, fue el mismo Sergio Markarían quien negó la posibilidad de llegar a Perú a dirigir a un club peruano, porque planea estar lejos y no verse involucrado, luego de su mala salida de la Selección Peruana en el 2013. De esta manera, el 'Mago' cerró toda posibilidad de volver a ponerse el buzó 'crema' como en el año 1993, donde los sacó campeón.

Para reforzar la no llegada de Markarían a Universitario, el mismo club aseguró que no esta en sus planes, al igual que Victor Hugo Rivera, que dirigió a Juan Aurich el año pasado y no logró clasificar a Copa Sudamericana.

¿Seguirá Roberto Chale?

La estadía del actual DT de Universitario y su cuerpo técnico va llegando a su fin. En lo que val del año, solo ha conseguido una victoria (1-3 ante Deportivo Capiatá en Paraguay), además, desde la sorpresiva y humillante eliminación de la Copa Libertadores, no ha podido levantar cabeza.

Su cuerpo técnico, comandado por ¨El Puma¨ Carranza, Mauro Cantoro y Maldonado, no logran cumplir las expectativas del club, sumando su poca experiencia en el cargo.

De los tres partidos que le otorgo el club para cambiar la cara de Universitario, ha disputado dos, donde uno perdió y el otro empató. Queda el partido ante Juan Aurich, donde tienen que ganar sí o sí para tener una chance de continuar en Universitario.