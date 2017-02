No va más en Real Garcilaso

Desde el 2012 Real Garcilaso disputa la primera división. / Foto: América TV

Duilio Cisneros es el tercer entrenador que el conjunto cusqueño hecha de su cargo y esta vez no le importo a los directivos que el equipo este en segundo lugar de su “grupo B” en el Torneo de Verano.

Lo más raro de su despido es que recién tiene una derrota con el equipo ante el UTC. Lo más probable es que lo que haya molestado internamente a los directivos es la goleada que recibieron y ha hecho tomar la tajante decisión con el entrenador.

El cesado

Duilio Cisneros, quien por varios años fue asistente técnico de Roberto Mosquera y tuvo su primera oportunidad en primera división con el Real Garcilaso y de un día para otro lo sacan de su puesto sin darle explicaciones ni razones.

Su reemplazo

El argentino Gustavo Coronel, ex asistente de Cisneros, asumirá como entrenador interino del conjunto “incaico”. En una entrevista con Radio Programa, confesó: "La noticia me sorprendió. Es una decisión exclusiva del directorio. Yo seguiré trabajando con muchas ganas y deseos".

Además agregó: “No he charlado aún con Duilio, yo recién me he enterado esto en la mañana y no sé cual habrá sido la decisión final ni lo que la habrá desencadenado. En cuanto a Sicuani, el directorio pidió que juguemos ahí pero Duilio argumentó por qué no sería lo ideal por los viajes y las dimensiones de la cancha”.

En cuanto el rendimiento

El Real Garcilaso tiene 3 victorias, 1 empate y una derrota en cinco partidos. Y estos números para el entrenador interino están bien y manifestó que seguirá trabajando de la misma manera que el ex entrenador Duilio lo estaba haciendo.

El debut

Gustavo Coronel tendrá en la siguiente fecha su debut como entrenador interino ante a Alianza Lima jugando de local en el Cusco. Actualmente su equipo tiene 10 puntos.