Anghello Vera: "Ray Sandoval debería recibir una dura sanción"

Anghello Vera debutó en primera con el Alianza Atlético en el 2009/ Foto: ADFP

El futbolista tacneño dio algunas declaraciones para un diario peruano, donde confesó como se siente anímicamente, tras una dura lesión que lo dejará fuera de las canchas por el resto el año y entre otros temas. Anghello Vera sería operado en los próximos días con el optimismo de recuperarse pronto.

"Sufrí mucho para regresar a primera división, luego de conseguir dos ascensos con Deportivo Municipal y Comerciantes Unidos. En este momento nadie me asegura que vaya a quedar igual después de la operación".

Las confesiones

¿Crees que Ray Sandoval merece una dura sanción?

"Los encargados de la comisión de Justicia y de la FPF tienen que hacer algo en este asunto y tener muy en cuenta que estos problemas manchan al fútbol peruano. Confió en que sea sancionado y en beneficio a nuestro fútbol no puede volver a pasar estas cosas".

¿Ray Sandoval se comunicó contigo tras su dura entrada?

"Sandoval me expresó sus disculpas el domingo al escribirme en privado, pero yo no puedo aceptar el perdón de una persona que me ocasionó un daño físico y preocupación tanto a mí como a mi familia. Nunca se me pasaría por mi cabeza que le pase algo parecido a él, por lo que no desearía que sus familiares sufran lo que está atravesando la mía".

“Chemo” del solar tras la dura falta donde saliste muy afectado, interpretó que estabas haciendo tiempo por cómo se encontraba en ese momento el partido…

"Más que nada lo hizo por cómo se vivía el encuentro, en donde su equipo estaba perdiendo, y la falta fue demasiado rápida. Él observó todo lo ocurrido, es más, estaba muy cerca a la jugada. Si posteriormente vio las imágenes de los hechos ya no debería seguir pensando lo mismo, más aún por la gravedad de mi lesión".

Este duro suceso te paso justo ante Sporting Cristal, aquella institución que te formó como futbolista. El defensor agregó lo siguiente: "Es el club donde jugué ocho o nueve años. No pude debutar, pero estuve dentro del plantel del 2005 con solo 17 años. Además es el club por el cual soy hincha y no tiene la culpa de lo que pase, sin embargo, me duele que me haya pasado todo esto ante el equipo que yo estimo y quiero tanto".

Por último, Vera resaltó: "Una de mis metas era regresar a Cristal y tenía muchos objetivos este año como: Ser titular en el Sport Rosario y destacar como futbolista para demostrar más cosas. Pero ahora por lo que me sucedió, solo pienso en tener una buena recuperación después de mi operación y ver la manera de seguir jugando fútbol".