David Cubas y su ilusión en Rusia

David Cubas intercambia golpes/Foto: MundoMMA

Sin lugar a dudas, atrás quedó aquel anecdótico debut en 2006 donde un joven David Cubas trató de pasar desapercibido en su estreno en MMA ante el reconocido Luis Do Santos “sapo”, dado que la Federación de Lucha Olímpica le prohibió al peruano incorporase en esa peligrosa liga. No obstante, todos se dieron cuenta de su presencia y le costó la expulsión del equipo nacional olímpico.

De película

Ahora un veterano David Cubas (38 años) se ilusiona cada vez más con una nueva pelea en tierras rusas y quizás el último capítulo de “Mister-X” en la MMA. El contrato de Cubas con la organización ya culmina y una victoria ante el ruso Rustam será clave para definir su futuro en dicha compañía ¿Se queda o se va? La respuesta se sabrá el 15 de abril. Él tratará de emular el final de la película Rocky IV y derrotar a los rusos.

Asimismo, otro ingrediente que le pone jugo al encuentro “Perú vs Rusia” son las afirmaciones de los medios especializados y de ex luchadores latinos, pues señalan que David Cubas es el mejor luchador peso pluma y ligero de América Latina. Pese a su edad todavía le queda cuerda.

A tomar en cuenta

Hay que resaltar, que el luchador limeño (peso pluma) lleva el récord de 17 victorias y solo 6 derrotas. Justamente, las últimas dos peleas querrá olvidar, puesto que perdió de forma consecutiva en junio y en noviembre del 2016. Adlan Bataev, compatriota de Rustam Asuev, ganó por decisión de los jueces en el conteo final de las tarjetas. Por ende, David Cubas pretende acabar de una vez con la mala racha de resultados que lo atormentó el año pasado.

Sin embargo, el soviético Rustam Asuev no la tendrá fácil por la experiencia del limeño y su imponente resistencia física e inclusive muchos saben lo complicado que es someterlo en el suelo con llaves sofisticadas. Eso se debe a su buena base en lucha olímpica.

Declaraciones

“Es mi último combate en Rusia. Espero ganar, porque ya es tiempo de hacerlo. Yo estoy siempre entrenando y preparándome. Ganar es ganar, pero yo quiero que sea por la vía rápida con TKO (Knock out técnico) o mejor aún un KO (Knock out directo) para no dejar suspenso”, sentenció el aguerrido David Cubas.