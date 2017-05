Previa Sporting Cristal - Santa Fe: ¿quien conseguirá aferrarse al respirador artificial?

Google Plus

Solo uno vivirá y solo uno morirá. Este miércoles, las escuadras de Sporting Cristal (Perú) e Independiente Santa Fe (Colombia), se miden en un duelo de alta tensión por la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2017. Encuentro que se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima.

La escuadra 'cervecera' llegó a este encuentro, después de haber vencido por 2-0 a Melgar en el Alberto Gallardo en lo que fue la última fecha reglamentaria del Torneo de Verano. En dicho duelo, los dirigidos por Chemo del Solar supieron aprovechar sus individualidades para sacar un triunfo que les devuelva el espíritu ganador ante el finalista de la primera parte del Torneo Peruano.

Sin embargo, el historial 'celeste' en la actual Copa Libertadores no muestra la misma faceta. Pues, en 4 partidos jugados, Cristal no ha podido sacar una sola victoria en lo que va de la competición internacional. Tan solo dos empates han bastado para que el equipo del Rímac sume solamente 2 puntos a la tabla del grupo 2. Por lo que una victoria es más que obligada para ellos si es que se quieren mantener aferrados a la vida.

Por su parte, Santa Fe llega a Lima con un presente internacional más esperanzador, a pesar de los no tan satisfactorios resultados que ha sacado. Con 4 puntos sacados (1 partido ganado, 1 empatado y 2 perdidos), los de Bogotá no solamente vienen a la capital peruana en busca de la victoria. Sino que también anhelan una derrota del The Strongest de Bolivia ante el Santos de Brasil para que puedan acomodarse como escoltas dentro de la tabla.

Cabe mencionar que en su último partido, el 'expreso rojo' cayó derrotado por 2-0 ante Jaguares durante la fecha 16 de la Liga Águila 2017-1, complicando así su clasificación a la siguiente fase del campeonato colombiano.

Además, este partido tendrá un sabor especial para el director técnico del equipo 'cardenal', Gustavo Costas. Ahora como estratega de Santa Fe, el popular 'costitas' tendrá al frente nuevamente al cuadro 'cervecero' dentro del marco del Estadio Nacional. Cabe señalar que el argentino fue bicampeón nacional del Perú con Alianza Lima tanto en 2003 como en 2004. Ambas finales fueron disputadas ante Sporting Cristal en campañas memorables. ¿Volverá a demostrar paternidad sobre la 'celeste'?

Posibles alineaciones:

Sporting Cristal: Mauricio Viana; Renzo Revoredo, Renzo Garcés, Luis Abram, Jair Céspedes; Carlos Lobatón, Pedro Aquino, Joel Sánchez, Gabriel Costa, Cristian Ortiz; Irven Ávila.

Santa Fe: Leandro Castellanos; Carlos Arboleda, Javier López, Carlos Henao, Dairon Mosquera; Jonathan Gómez, Baldomero Perlaza, Sebastián Salazar, Leyvin Balanta; Johan Arango y Denis Stracqualursi.