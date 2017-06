Goles que no haces, Clásico que te gano

Google Plus

ÁRBITRO: Víctor Hugo Carrillo (PER)

Golpe clave. Durante la noche del sábado, Alianza Lima ofreció un batacazo para el recuerdo al vencer por 2-1 a Universitario de Deportes en el tercer Clásico Peruano que se disputó por la fecha 2 del Torneo Apertura en el Estadio Monumental. Duelo en donde los 'íntimos' se impusieron con volteada incluida y una actuación prodigiosa por parte de su portero, Leao Butrón.

A pesar de que este duelo fue ganado por el conjunto 'blanquiazul', fueron los 'cremas' quienes empezaron dominando el encuentro en su casa. Pues, ya desde el vestuario, los dirigidos por Pedro Troglio sacaron un gol de vestuario por parte de Luis Tejada. El panameño, quien al minuto del encuentro había fallado un penal, se reivindicó ante una mala maniobra de Hansell Riojas para desmarcarse solo y quedar mano a mano para poner el primero del partido.

No nos cabe duda de que la 'U' había llegado a este partido a imponer su buen juego que estuvieron practicando a lo largo de la semana. Sin embargo, las bajas de los seleccionados Carlos Cáceda, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo y Alexi Gómez; pesaron. Además, también quedó en claro que en el fútbol no siempre gana el que mejor juega.

Y es precisamente por este motivo que Alianza sacó todo el pundonor a partir de los 23' de partido. Pues, los dirigidos por Pablo Bengoechea pelearon más de lo que jugaron y fue en base a ello que lograron conseguir un tiro libre, que para sorpresa de muchos, sería concretado con un golazo por parte de Luis Ramírez.

'Cachito', quien venía muy criticado después de la derrota ante Independiente y eliminación e la Copa Sudamericana 2017 durante el miércoles, se logró reivindicar de cierta manera. La mano desviadora del portero de Universitario, Raúl Fernández, también tuvo cierta contribución en el gol del empate.

Ya en el complemento, los 'grones', con el cansancio que tenían, se sentían obligados a buscar el batacazo en el Monumental a como dé lugar. Y fue sobre los 74' en donde todo se caería de maduro ante el rebote que llegaría a los pies de Rinaldo Cruzado para que con un certero remate de larga distancia, logre dar la vuelta al partido. Un golazo para enmudecer el coloso recinto de Ate.

La 'U' no se hacía a la idea de la superioridad del eterno rival en el marcador y fue por ello que sobre los minutos finales salieron a buscarlo todo para finalizar la contienda con con un empate. No obstante, no se esperaba que Leao Butrón iba a mostrarse férreo en cada jugada del conjunto local. Rellenando los requisitos necesarios para convertirse en la figura del encuentro.

Ya habiendo acabado el partido, los 'merengues' no aguantaron tanto algunos desaciertos arbitrarios. Y en medio de la 'bronca', Luis Tejada fue el primero en iniciar una trifulca que pudo irse a mayores. Los jugadores de alianza no hicieron otra más que salir ante las quejas de un cuadro 'crema' que buscaba retribución y un 'pana' que se tuvo que ir escoltado por la policía.

Y de esta manera, Alianza Lima se lleva los tres puntos del Estadio Monumental en lo que fue el tercer Clásico del 2017. Ahora, con los 6 puntos sumados en el Torneo Apertura, los 'grones' enfrentarán en la siguiente jornada a Melgar en Arequipa. Mientras que por su parte, Universitario, con 3 en su cuenta, recibirán a Alianza Atlético de Sullana.