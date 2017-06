Raúl Fernández: "No me voy a engañar, son casi siete meses que no vengo jugando"

Google Plus

Foto: andina.com.pe

Sin duda, uno de los más criticados. Tras un pésimo desempeño durante la derrota de Universitario de Deportes por 2-1 ante Alianza Lima en el Clásico del Fútbol Peruano por la fecha 2 del Torneo Apertura, todas las balas apuntaron hacia Raúl Fernández. Un portero al que se le calificó como alguien que "voló más de lo que tapó" por parte de la prensa. Tras la caída, el portero 'crema' se explayó ante los medios.

Como era de esperarse, el popular 'superman' dio una justificación a su mal desempeño, ya que fue responsable del primer tanto de los 'grones': "No me voy a engañar, son casi siete meses que no vengo jugando y eso pasa factura", dijo el guardameta.

"Con tres o cuatro partidos encima a Rinaldo Cruzado le saco el gol, pero sí me quedo con bronca porque igual fue un golazo"

Fernández, quien suplía a Carlos Cáceda, ya que este se encontraba convocado a la Selección Peruana, también criticó la actitud de los jugadores de Alianza Lima junto con el modo en el que el eterno rival ganó el Clásico:

"Se quisieron burlar y así no es, está bien ganaron, jugaron mal y vale los tres puntos. Pero si ya ganaste ya chau, no te puedes burlar. Lamentablemente en la cancha todos son guapos pero en la calle, cuando te encuentran cara a cara, te saludan y te hablan bonito", añadió el arquero, justificado la bronca entre jugadores al final del partido.

Finalmente, Fernández se mostró dolido por el resultado final y aceptó sus errores como responsabilidad de la derrota 'merengue': "Me quedo con bronca porque quiero ganar y más en un partido así con Alianza Lima y en casa. Pero no le corro a esto, siempre estoy aquí, pongo el pecho a las críticas y a todo, esto es fútbol. Asumo el error, ya está", sentenció.