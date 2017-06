Víctor Hugo Carrillo: "El fallo es una burla, no corresponde"

Google Plus

Los hinchas de Universitario de Deportes y Alianza Lima se encuentran indignados por el fallo de la Comisión de Justicia de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional del Perú, que sanciona con 2 fechas de suspensión a Luis Tejada y a Luis Aguiar y 1 fecha de suspensión a Horacio Benincasa y Gonzalo Godoy; debido a la lamentable gresca protagonizada en el último Clásico por el Torneo Apertura.

Sin embargo, ninguno está tan indignado como el mismo árbitro encargado de imponer el orden en aquel encuentro: Víctor Hugo Carrillo. El juez del último encuentro entre los rivales más acérrimos del Fútbol Peruano se lamentó hoy públicamente por fallo otorgado por parte de la ADFP, a quienes muchos catalogan como "blando" e "injusto":

"En el caso de que se haya obviado algo en el informe, la CJ-ADFP está para castigar de oficio pero en ese caso estamos hablando de 'verdaderas comisiones de justicia'"

"En un primer momento me molesté porque se difundió mi informe, que debería ser privado. Sin embargo ahora siento todo lo contrario, ya que la opinión pública puede ver que yo relaté mi informe tal cual sucedieron los hechos y que la CJ-ADFP emitió un fallo que no corresponde. Si no se hubiera difundido el mismo, se hubiera pensado mal de mí", dijo el árbitro.

Carrillo también comentó que tuvo una conversación con sus colegas una vez que se dio el fallo: "Algunos compañeros me dijeron que era una vergüenza ver cómo se falló. No lo tomo como tal, para mí la vergüenza es algo propio, yo lo tomo como una burla para todo el sistema deportivo. Hay que dar sanciones ejemplares, no solo a algunos equipos o a algunos jugadores, sino castigar a todos por igual", añadió.

Como bien conocemos, Carrillo reportó 'agresiones' en el Clásico entre Universitario y Alianza Lima. Delitos que son sancionados con suspensiones de 3 a 5 fechas en el campeonato peruano.