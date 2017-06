Erick Delgado ante sanciones en Universitario y Alianza Lima: "Esto es una burla"

Foto: libero.pe

Erick Delgado no es ajeno a casos de suspensiones en el Fútbol Peruano. En su carrera, el hoy portero de Deportivo Municipal ha vivido momentos tensos que lo han metido en controversias según los reportes de los árbitros. Y como producto de ello, se vio perjudicado con las sanciones. Hoy, ante el polémico fallo tras la gresca producida en el Clásico entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, el popular 'loco' no aguantó más y explotó de manera pública:

"Cuando escuché lo del fallo, casi se me sale la comida de la boca. Este acto de la Comisión de Justicia de la ADFP sienta un mal precedente en el fútbol peruano", dijo el arquero con indignación.

Como bien recordamos, a comienzos de año, Erick Delgado fue partícipe de un ligero altercado físico en el encuentro en el que su equipo cayó ante Sport Rosario. Es por ello que el veterano jugador no dudó en mostrar su pesar:

"Ha sido muy injusto. No puede ser posible que yo, que no hice nada en Huaraz, me hayan puesto tres fechas de suspensión. En ese partido ante Sport Rosario, yo en ningún momento ni metí puñete ni patada, pero pese a ello me pusieron tres fechas. En cambio, en el Clásico pasó de todo y el máximo castigo fue de dos fecha, no puede ser, es todo muy injusto", añadió.

Finalmente, Delgado manifestó públicamente su repudio a la manera en la que se manejan las cosas dentro de la Comisión de Justicia: "Yo no sé qué criterio emplearon para dar este fallo pero, al parecer, el tema de la camiseta mucho tiene que ver. Por qué no miden a todos con la misma vara, no entiendo. Para mí es una burla", sentenció.