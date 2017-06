Ricardo Gareca: "André Carrillo se quedará en Lima por lesión"

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.

A tan solo horas del partido amistoso entre la Selección Peruana y su similar de Jamaica que se dará en Arequipa, el director técnico de la 'bicolor', Ricardo Gareca, brindó su conferencia de prensa antes de enfrentar a la escuadra caribeña en el Estadio de la UNSA.

Como estuvo previsto, el 'tigre' confirmó que para este partido el atacante André Carrillo será una de las bajas de cara al duelo ante los 'reggae boys': "Él se quedará en Lima por lesión. No es de gravedad, la evolución fue favorable, pero preferimos no arriesgarlo. Estaba en un 80 por ciento, pero en ese porcentaje no nos sirve", afirmó el estratega sobre el jugador del Benfica.

Otro de los jugadores por los que Gareca se tomó el tiempo de hablar fue de Christian Cueva. Como bien conocemos, el hombre del Sao Paulo no atraviesa por un buen presente futbolístico. Sin embargo, la fe del argentino es ciega en él y confía en un pronto retorno a su mejor nivel:

"No creo que tengamos que preocuparnos. Él no ha manifestado nada que pueda llegar a preocuparme. En el partido de la Selección Peruana ante Paraguay salió por un golpe y no quisimos arriesgar. A veces los jugadores pueden subir o bajar el rendimiento, pero mientras intente en el campo no me preocupa. Me preocuparé cuando no lo vea intentar", acató.

A su vez, Gareca habló sobre el interés de ser locales en Arequipa y la gira de la Selección: "No tiene ninguna coincidencia ni relación. Se eligió Arequipa porque reúne las condiciones y era importante que la Selección Peruana se acerque al interior del país. Ya vieron el recibimiento que tuvimos y agradezco eso. Este simplemente es un partido amistoso que nos permite llegar cada vez mejor a las instancias decisivas de las Eliminatorias", añadió.

Finalmente, el técnico de la 'blanquirroja' afirmó que no adelantará el once inicial de este martes: "Voy a esperar hasta mañana. Siempre es importante esperar por alguna sorpresa que se pueda presentar" sentenció.