Junior de Barranquilla confirmó interés por Alexi Gómez

Montaje: Luis Burranca.

Parece que vuelve la primavera para Alexi Gómez. Durante la noche de ayer, se llegó a saber por medios peruanos que el director técnico del Junior de Barranquilla colombiano, Julio Comesaña, confirmó interés por el extremo zurdo de Universitario de Deportes.

Entre sus palabras, el estratega del 'tiburón' no dudo en deshacerse en halagos por la 'hiena':

"Sí, es cierto. Estamos interesados en el jugador. La directiva está manejando ese tema con mucha cautela. He visto su juego y me he contactado con gente amiga del Perú para pedir referencias de él. Me han contado su historia, sus dificultades en alguna etapa de su vida y que ha tenido algunas equivocaciones, pero lo más importante es que ha retomado el buen camino. Es un jugador que encajaría en lo que nosotros estamos armando", dijo Comesaña en entrevista.

A su vez, el técnico de Junior agregó que desconoce el hecho de las negociaciones entre el jugador peruano y el club colombiano: "No sé en qué etapa están. Yo converso con la directiva y le doy nombres para las posiciones que busco y otros nombres lo pone el club porque le llegan carpetas de otros jugadores. Tambien hay otras posibilidades que estamos manejando", acató.

La 'hiena' la piensa

Por su parte, Alexi Gómez brindó hoy una conferencia de prensa en donde habló sobre un posible traspaso al fútbol cafetero: "Es bastante formal la propuesta. Solamente espero que la dirigencia de la 'U' me dé la oportunidad de salir y llegue a un acuerdo con Junior. Es el mejor momento para ir. Ya no tengo 20 años", dijo el atacante.

El jugador 'crema' mencionó a su vez que el director técnico de Universitario, Pedro Troglio, le pidió personalmente que se mantenga con el equipo hasta final de temporada: "Siento que es una buen oportunidad. Conversé con el profesor, pero son las dos caras de la moneda: vengo trabajando mucho tiempo para jugar en la Selección Peruana y luego afuera, pero siento que es una buena oportunidad para salir", añadió.

DATO: Alexi Gómez estuvo en la última convocatoria de la Selección Peruana en donde la 'bicolor' sacó triunfos ante Paraguay y Jamaica.