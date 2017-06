Juan Manuel Vargas: "Si me tengo que retirar, lo haré por la puerta grande"

Juan Manuel Vargas regresó a Universitario a comienzos de 2017. (Foto: libero.pe)

Juan Manuel Vargas es dueño de una carrera con mucha trayectoria, pero también, con muchos altibajos. Así como pasó por momentos sumamente destacados, también vivió épocas oscuras en su vida como jugador profesional. Hoy, como el referente de Universitario de Deportes, el veterano de 33 años se confesó ante una popular revista peruana sobre su actualidad, su personalidad dentro afuera del campo; y más importante aún, sobre su futuro.

Entre sus palabras, el ex jugador del Catania, la Fiorentina y el Genoa de Italia, fue crítico también con las personas que cuestionaron su forma de ser:

"En realidad, nunca fui ‘loco’. He sido un poco hiperactivo. Capaz me dicen ‘loco’ por ser una persona frontal, que dice las cosas en la cara, por más que a muchos no les pueda gustar. En los equipos que he estado, siempre me hice respetar así. En la vida, hay gente que dura por mermelera y eso no va conmigo. Yo camino tranquilo y con la cabeza arriba. Y así seré hasta el día en que no esté aquí", afirmó Vargas sobre sus críticos.

Sin embargo, a la hora de hablar sobre lo que resta de su carrera, el zurdo se mostró en una tonalidad más seria. Pues, sabe que a sus 33 años de edad, el retiro no se encuentra tan lejos. Aún así, optó por mantener el positivismo:

"Tengo que estar bien si es que quiero que mis hijos me vean jugar y terminar mi carrera. Tengo que irme por la puerta grande y no por la falsa. Espero seguir por este camino, de aquí hasta donde pueda jugar. Le gente solo recuerda el final y nunca el inicio", sentenció.

DATO: Juan Manuel Vargas y Universitario de Deportes recibirán este sábado a Deportivo Municipal en el Estadio Monumental este sábado 17 de junio por la fecha 5 del Torneo Apertura.