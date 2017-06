Google Plus

Duelo con mucho en juego. Este sábado por la noche (20:00 horas peruanas), Universitario de Deportes y Deportivo Municipal disputarán un partido en donde uno tendrá la chance de acercarse a los primeros puestos de la tabla del Torneo Apertura 2017 en la quinta fecha.

A este encuentro, Universitario viene después de haber empatado de manera polémica en el duelo pasado ante Juan Aurich. Un partido en donde los 'cremas' pudieron conseguir un triunfo clave durante el día miércoles. Sin embargo, el 'ciclón' sacó un gol controversial que debió ser cobrado como fuera de juego. Ante ello, los 'cremas' quedaron en el puesto 12 de la tabla con 4 puntos sumados.

Además, durante los últimos dos días, el director técnico de la 'U', Pedro Troglio, se mostró preocupado en las últimas conferencias de prensa. Ya que clubes extranjeros mostraron su interés por contar con los servicios de una de las piezas clave del club 'merengue': Alexi Gómez: "Le di mi consejo y eso fue que se quedara y aprovechara su momento hasta diciembre", afirmó.

Por otro lado, Deportivo Municipal, sextos en la tabla con 6 puntos viene con todas las ganas de seguir escalando. Pues, en la jornada pasada, la 'academia' de Gerardo Ameli logró sacar un triunfo en casa cuando vencieron por 1-0 a Unión Comercio.

Ante ello, los 'ediles' visitarán nuevamente el Estadio Monumental en busca de un batacazo. Pues, las cosas mejoraron desde que Ameli llegó al comando técnico y todo apunta a que Municipal iría en busca del realce. ¿Y por qué no soñar con los primeros puestos? Ya que de sumar de visita, mas una posible derrota de Alianza Lima ante Sporting Cristal este domingo, haría que el cuadro de la 'comuna' iguale en puntos ante los 'íntimos'.

Ambos recuperan figuras

Entre otros datos de la previa, este será un duelo muy positivo también para ambos equipos. Pues, tanto Universitario como Municipal tendrán figuras que volverán al campo después de cierto tiempo.

En el caso de Universitario, los 'cremas' serán los mayores beneficiados tendrán de vuelta en su once inicial a los convocados Carlos Cáceda, Alberto Rodríguez, Aldo Corzo y Alexi Gómez. Además de los también convocados a sus selecciones internacionales Arquímedes Figuera (Venezuela), Alberto Quintero y Luis Tejada (Panamá). Este último retorna después de cumplir con sus dos semanas de sanción por agresión en el último Clásico ante Alianza Lima.

Por otro lado, Deportivo Municipal también sumará una figura que está de retorno para este partido. Se trata del portero y capitán Erick Delgado. Guardameta que estuvo suspendido durante tres fechas también por caso de agresión y que protestó durante las últimas 2 semanas por las sanciones impuestas tanto en Universitario como en Alianza Lima: "La próxima me peleo, lo noqueo, no pasa nada, y me ponen dos fechas. Aquí en el Perú premiamos lo malo. Nunca había visto esto", afirmó.

Posibles alineaciones