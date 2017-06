Universitario: Juan Manuel Vargas no renovaría con los 'cremas'

Foto: elbocon.pe

¿Con pie y medio afuera? Durante la mañana del lunes, se llegó a saber que el gran ausente de los entrenamientos del plantel de Universitario de Deportes fue Juan Manuel Vargas.

Como usted lo lee. El veterano lateral zurdo del conjunto 'crema', quien no jugó el partido pasado ante Sport Huancayo por el Torneo Apertura debido una ligera lesión, no estuvo presente en las prácticas del equipo que dirige Pedro Troglio. No obstante, esa no fue la novedad más mortificadora.

Y es que ante la ausencia del 'Loco', las autoridades del club 'merengue' optaron por no manifestarse, tras el suceso. Cabe mencionar que el contrato de Vargas expirará el día 30 de junio. Y el hecho de que uno de sus más importantes jugadores no se haya presentado en las prácticas habría demostrado que las negociaciones para permanecer hasta fin de año no irían por buen camino.

DATO: El último partido de Juan Manuel Vargas fue ante Alianza Atlético durante el pasado miércoles.