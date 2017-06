Selección Peruana: La base de las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022

Google Plus

Foto: rpp.pe

Lima, Perú. Desde que se ha estado especulando sobre la posible renovación de contrato del director técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, mucho se ha estado hablando sobre el legado que el argentino dejó en la 'bicolor' y sobre los posibles motivos de una permanencia, una vez finalizadas las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Hoy, Perú marcha séptimo en la tabla del proceso clasificatorio mundialista con 18 puntos. A solamente 4 de la zona de clasificación por repechaje, a falta de 4 partidos por jugar. Cabe mencionar que 3 de estos puntos sumados fueron otorgados gracias al fallo de la FIFA ante la mala inscripción de un jugador boliviano, que favoreció tanto a la 'blanquirroja' como a Chile.

Sin embargo, de darse un fallo desfavorecido en el TAS, el proceso clasificatorio quedaría matemáticamente terminado para la Selección Peruana. Ante ello, nos ponemos a repasar qué es lo que ha dejado la labor del 'tigre' en 2 años y medio de trabajo:

Para empezar, algo que se recalca de este proceso, fue el cierre de puertas definitivo a jugadores llámese "referentes" en aquel entonces como Juan Manuel Vargas, Carlos Zambrano, Claudio Pizarro, entre otros. Toda esta acción una vez finalizada la fecha 6, para empezar a plantear un equipo que en aquel entonces era calificado como "improvisado" para disputar la Copa América Centenario en 2016.

No obstante, lo que un porcentaje de la prensa calificó de "improvisado" terminó siendo un equipo dispuesto a jugar cada partido mostrando compromiso total. Pues, desde aquel entonces, no existieron escándalos extradeportivos que comprometieran al seleccionado peruano. No se superó la fase de los cuartos de final, sin embargo, el hincha quedó satisfecho con el juego del combinado 'incaico'.

A su vez, Perú empezó a sumar resultados más positivos, sacando victorias ante rivales históricamente superiores como Ecuador, Paraguay y Uruguay. Algo convincente fue que al segundo de estos se le sacó una goleada y primera victoria histórica de 4-1 siendo visitantes en el Estadio Defensores del Chaco en Asunción, usando un plantel liderado por Yoshimar Yotún, Edison Flores, André Carrillo y Christian Cueva.

Estos jugadores, sumados a las frescuras de otros requeridos como Renato Tapia, Beto da Silva, Cristian Benavente, entre otros conforme iba siguiendo el proceso, han aportado sus granos de arena en las convocatorias. El primero de estos mencionados ya tiene una titularidad ganada en un once titular del 'tigre'.

Es por ello que nos venimos preguntando: ¿Qué equipo puede usar Perú para la próxima Eliminatoria? Tenemos en claro que para este proceso es muy probable que jugadores referentes como Alberto Rodríguez y el gran goleador Paolo Guerrero no estarían presentes debido a sus avanzadas edades como futbolistas.

Ante esto Perú necesita sumar nuevas piezas que puedan convertirse en partes del esqueleto del sistema. Hoy, existen dos jugadores que son figuras en sus respectivos clubes como el defensor del New York City de la MLS de Estados Unidos: Alexander Callens.

Este fuerte zaguero, forjado en las canteras de Sport Boys, tiene una habilidad que pocos en su puesto poseen: el gol. En 15 partidos con la camiseta del conjunto 'citizen' de la 'Gran Manzana', Callens ha sido calificado con nota aprobatoria, sumado al único gol que ha marcado al Philadelphia Union. No obstante, el 'chalaco' no estuvo presente en las convocatorias de Gareca. ¿El motivo? La gran continuidad que estuvieron sumando otros en su puesto como Anderson Santamaría y Alberto Rodríguez. Está claro que de seguir los buenos pasos en Norteamérica, llegaría en óptimas condicionas a una obligatoria convocatoria durante el proceso a Qatar.

Finalmente, la otra prioridad, la cual se viene buscando con paciencia, es la del '9'. Puesto que ejerce actualmente Paolo Guerrero con mucho éxito, llevándose los halagos de todo el mundo a base de gol.

Este tema sumamente delicado ha estado tratándose en la pasada jornada de partidos amistosos. Fechas en las que se probó a un atacante con buen presente en el Fútbol Peruano como Alexander Succar. No obstante, está claro que existe alguien con una actualidad con éxitos más grandes para presumir. El nombre de este jugador responde a Raúl Ruidíaz.

Ex figura en Universitario de Deportes, hoy la 'pulga' es conocida como el mejor delantero que tuvo la Liga Mexicana en su última temporada. Poniéndolo al lado de un calidoso atacante francés como André-Pierre Gigniac.

Este factor convierte a Ruidíaz en una pieza clave tanto para su club como para la Selección Peruana. En Eliminatorias, el atacante ya sumó su primer tanto ante Venezuela, durante el partido jugado en 2016. No pudo ser probado en los partidos amistosos debido a una lesión que lo alejó 3 semanas de las canchas. Por lo que los hinchas esperan a que logre una actuación para el recuerdo ante Bolivia en la próxima jornada, ante la ausencia de Paolo Guerrero por acumulación de tarjetas amarillas.

La edad es algo a recalcar en esta generación que viene dejando Ricardo Gareca de cara a las Eliminatorias de Qatar. Habiendo empezado sus procesos con un promedio de entre 23 y 24 años, estos jugadores llegarían en lo que debería ser la plenitud de sus carreras con un promedio de edad que variaría entre los 26 y 29 años.

Posible alineación