Claudio Pizarro y su crudo motivo del por qué no volverá al Perú

Pizarro fue jugador de Alianza Lima entre los años 1998 y 1999. (Foto: elbocon.pe)

Claudio Pizarro es uno de los jugadores más ansiados por los hinchas en lo que refiere volver a ponerse la camiseta de Alianza Lima. En muchas ocasiones, el veterano delantero fue vinculado con un posible retorno al conjunto 'blanquiazul', mientras que a su vez, había manifestado públicamente que uno de sus sueños fue retirarse vistiendo la camiseta 'grone' que le hizo ganar muchos simpatizantes en el Perú.

Sin embargo, hoy, sin equipo tras su salida del Werder Bremen y en medio de toda la especulación sobre su futuro, el 'Bombardero de los Andes' explicó los motivos por los cuales no pretende volver a Matute para quemar un último cartucho en su ya ilustre carrera futbolística. Sus palabras, probablemente, no podrían gustar a quienes viven alentando al conjunto 'blanquiazul' desde la tribuna sur.

"Es muy probable que me quede en Alemania, eso lo dije muchas veces. Lo digo porque mis hijos viven y estudiarán algo por aquí (Alemania). Por lo que si me voy sería un hecho de tenerlos muy lejos, por lo que prefiero quedarme. El tema de la seguridad en el Perú es algo complicado", afirmó Pizarro en entrevista con Fox Sports.

A su vez, el delantero peruano aclaró que tampoco está entre sus planes el ejercer de director técnico, una vez acabada su carrera como jugador: "Voy a estar relacionado al fútbol, eso de todas maneras. Pero no me gustaría ser director técnico, en general, por un tema de tiempo. Sé que si llego a ser técnico, voy a tener menos tiempo de lo que he tenido siendo jugador. Además, sería un maniático como Guardiola", añadió entre risas.

De esta manera, Claudio Pizarro le cerró las puertas de manera definitiva a un intento de regresar a Alianza Lima. Club que le brindó la chance de dar el gran salto a Europa y del que se declaró hincha en muchas ocasiones.