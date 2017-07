Bengoechea: "Teníamos los tres puntos asegurados y se nos escaparon dos"

Google Plus

Foto: libero.pe

Alianza Lima dejó escapar un triunfo dorado, al haber empatado por 3-3 ante Sport Huancayo, perdiendo así la chance de mantenerse como líderes de la tabla del Torneo Apertura 2017. Tras la igualdad que se sintió como derrota, el director técnico 'grone', Pablo Bengoechea, apareció ante los medios para manifestar su lamento por el resultado.

Apelando a su paciencia y sentido del positivismo, el uruguayo no dudó en comenzar resaltando los buenos aspectos que mostraron sus dirigidos: "Creo que hemos hecho un gran primer tiempo. Un inicio en donde a pesar de que el rival parecía tener posesión, no tenía oportunidades de gol", afirmó.

Sin embargo, a la hora de hablar de las falencias, el 'profe' tuvo que mostrar una faceta más realista. Pues, en el césped se evidenciaron nuevamente los errores que se vienen cometiendo desde hace mucho tiempo, tales como el de sucumbir ante los nervios en los partidos más cruciales:

"El segundo tiempo no lo empezamos bien. Se volvió a crear ese nerviosismo que ronda en Matute. Teníamos los 3 puntos asegurados y se nos fueron 2", añadió.

Bengoechea también se lamentó porque el portero Leao Butrón no haya podido acabar el partido debido a una contusión cervical, producto de una escalofriante caída durante los primeros minutos. Cabe mencionar que el veterano guardameta ha sido una de las piezas claves del equipo 'blanquiazul' en la presente temporada

"Yo no se lo que iba a pasar si Butrón quedaba en cancha. De verdad, no lo sé. Solo sé que viene realizando una grandiosa campaña", agregó el estratega.

Finalmente, el técnico pidió a sus jugadores que no se sientan nerviosos por los resultados de una manera un poco controvertida: "Los jugadores son los que lanzan los tiros libres, los córners o los penales. No los hinchas. El equipo no se tiene que poner nervioso", sentenció.

DATO: Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal este miércoles en el partido pendiente de la fecha 5 del Torneo Apertura.