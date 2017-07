Ray Sandoval: "Quiero llegar al Manchester United"

Foto: rpp.pe

En cuestión de mes y medio ha pasado de ser jugador cuestionado por comportamiento a ser una de las piezas inamovibles de Sporting Cristal. Tras la victoria de 1-0 sobre UTC con gol suyo, Ray Sandoval fue uno de los encargados de poner al cuadro 'cervecero' de vuelta a la pelea por el título del Torneo Apertura, a falta de 5 partidos por jugar. Hoy, tras haber sido la figura en el Alberto Gallardo durante el fin de semana, se pronunció por su gran momento.

Como todo un niño que creció mirando a sus ídolos, el atacante 'celeste' no dudó en hablar sobre sus inspiraciones en el campo de juego, además de sus sueños como profesional: "Admiro a Cristiano Ronaldo y a José Mourinho. Yo trabajo día a día para jugar afuera, me gustaría ir a Europa, jugar en Manchester United", dijo el jugador de 22 años para el programa 'Fútbol Como Cancha' de la cadena radial peruana RPP.

Sandoval también recuerda el duro inicio de año que tuvo con Cristal. Pues, se le criticó mucho por sus desafiantes actitudes tanto con el cuerpo técnico. Ante ello, el delantero mencionó al psicólogo Julio César Peche como un artífice de su progresión mental en el campo de juego:

"El doctor Peche me aconseja y me habla de temas que yo no conocía y le agradezco mucho. Me dice que confíen en mí. Yo tomo todo eso de la mejor manera y lo transmito en el campo. El psicólogo siempre quiere lo mejor para el futbolista", añadió el ariete y gran apuesta del técnico Pablo Zegarra.

Quiere Selección

A su vez, Ray Sandoval también se tomó un tiempo para manifestar su deseo de volver a ser tomado en cuenta en la Selección Peruana. Pues, desea con ansias ser incluido en la nómina del técnico Ricardo Gareca para enfrentar a Bolivia y a Ecuador en la próxima jornada doble de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

"Me ilusiona si me convocan pero lo tomo con calma. Si me dan a oportunidad la aprovecharé de la mejor manera", sentenció Sandoval, quien enfrentará a Alianza Lima este miércoles por la pendiente fecha 5 del Torneo Apertura 2017.

DATO: Ray Sandoval suma 4 goles en lo que va del Torneo Apertura y 9 goles en lo que va del 2017.