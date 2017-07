'Chalaca' Gonzales: "Raúl Ruidíaz está en México gracias a un gol con la mano"

Google Plus

Montaje: Luis Burranca - VAVEL.

Raúl Ruidíaz tiene rendidos a sus pies tanto a peruanos como a mexicanos. A base de mucho gol, el delantero peruano se llevó en buena lid el premio al mejor jugador de la Liga MX, así como los premios a mejor delantero y goleador del año. Factor que según los historiales, lo convertiría en el primer candidato a reemplazar al ausente Paolo Guerrero en la próxima fecha de las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.

Sin embargo, para César Gonzales, las cosas son diferentes. Durante la noche de hoy, en entrevista para la cadena radial Ovación, el ex director técnico se tomó un tiempo para analizar el presente del hombre que alguna vez fue figura en Universitario de Deportes:

"Raúl Ruidíaz no es un talento, es un jugador muy vivo, pero sin querer desmerecerlo. Me sorprendí totalmente que se haya ganado esos tres premios. Es una satisfacción que los haya logrado jugando todo el año la baja. Y encima no es titular en la Selección Peruana, es un suplente", afirmó el popular 'Chalaca'.

Con cada respuesta que daba a las preguntas que se le hacían el ex estratega era más punzante en cuanto a sus críticas a la 'pulga'. Entre estas, se encontraba una muy cruda que hizo referencia al controvertido gol con la mano que realizó ante Brasil durante la última Copa América Centenario. Incluso se atinó a apuntar sus críticas al nivel del balompié mexicano:

"Yo no sé qué podría cambiar la valoración que podemos tener de él esos tres premios que ha logrado, si nosotros sabemos hasta dónde nos puede dar Ruidíaz en la selección. Es un chico rápido, hábil sagaz, vivo, gracias a su sagacidad está en México, gracias al gol que hizo con la mano, una viveza peruana. Pero sabemos cuál es su nivel. Yo hablé con Claudio Techera y me dijo que el Fútbol Mexicano no es espectacular", agregó.

Finalmente, como cereza en el pastel, Gonzales manifestó su gusto por otros delanteros que se asimilan más al juego de Paolo Guerrero. Pues, no considera que Raúl Ruidíaz sea un '9' adecuado para reemplazar al suspendido 'depredador' en el próximo duelo de Eliminatorias ante Bolivia:

"Yo estuve siguiendo a Jefferson Farfán, y para mí era él. Porque si no es así, hay que cambiar todo el sistema. Se asemeja mucho a Paolo. Si es que hay que jugar en función de un nueve en punta, está Bulos, está el mismo Farfán, esta Alexander Succar, hasta Claudio Pizarro. Pero el estilo de Ruidíaz no es el nueve que es Farfán", sentenció.