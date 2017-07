Zegarra: "Preferimos perder así y no ganar como lo hizo Alianza"

Google Plus

¿Con la frente en alto? ¿O enceguecido por la derrota? Tras la derrota de Sporting Cristal por 1-0 ante Alianza Lima, el conjunto 'celeste' permitió que la 'blanquiazul' se despuntara como líder del Torneo Apertura 2017. Ante ello, el director técnico cervecero, Pablo Zegarra, tuvo palabras de crítica por la manera en cómo consiguió el triunfo el cuadro de La Victoria. Lejos de las felicitaciones, fue lapidario contra su homólogo Pablo Bengoechea:

"Más allá del resultado, preferimos perder así y no ganar como Alianza Lima. Estamos dolidos con el resultado. Sabemos que hicimos un gran partido. Estamos en la línea que queremos. Con esta clase de partidos, vamos a ganar muchos más. Para nosotros, eso no nos sirve. El fútbol son goles. Alianza defendió a muerte un gol. Nos vamos con esa tranquilidad porque dimos todo en nuestra idea", afirmó el estratega.

Continuando con su análisis, Zegarra afirmó que vio rarezas durante el partido disputado en el Estadio Nacional. Pues, para él, fue evidente de que el resultado no fue conforme con el trámite del partido en donde sus dirigidos dominaron en la cancha:

"Fue atípico el partido. Creo que los 15 minutos hubo una igualdad. Recibimos un gol algo dudoso, porque parece un medio fuera de juego y hubo una falta previa. El 80 por ciento del partido propusimos. Fuimos superiores a Alianza Lima. Creemos que eso es jugar bien al fútbol. Nuestro jugar bien al fútbol es distinto. Solo nos faltó concretar", añadió el DT de Sporting Cristal

Finalmente, el técnico cervecero llevó sus críticas a la actuación del árbitró del partido, Henry Gambetta. Como bien se vio en el partido de ayer, el colegiado fue forzado a expulsar a Zegarra, debido a los reclamos por parte del estratega ante el gol de Lionard Pajoy:

"Está claro que el señor Henry Gambetta, a quien no lo tenía en alto, no tuvo buena intención con Sporting Cristal. Además, su portero estuvo en buena noche. Hemos intentado por la zona central, por centros, tocando, tuvimos variantes, pero no le hicimos daño a Alianza. Estuvieron replegados y es complicado romper una barrera amplia de futbolistas. Estando Gambetta, cualquier cosa pasa", sentenció.

DATO: Sporting Cristal visitará en la próxima jornada del Torneo Apertura 2017 a Academia Cantolao en el Callao.