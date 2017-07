Pedro Troglio: "Que te empaten en la última jugada duele"

Google Plus

Universitario sumó su quinto empate en el Torneo Apertura. (Foto: Twitter - @Universitario)

Universitario de Deportes sufrió un golpe a la moral, al haber empatado por 1-1 ante Sporting Cristal por la fecha 12 del Torneo Apertura 2017. Un empate en donde los 'cremas' lo tenían todo asegurado para dejar el Estadio Nacional con un triunfo en la boca. Aunque el descuido de la defensa, sumados a la paciencia del equipo 'cervecero' permitieron la igualdad en la última edición del denominado 'Clásico Moderno'.

Ante ello, el director técnico del equipo de Ate, Pedro Troglio, no dudó en salir ante los medios para dar su opinión acerca del partido. Como era de esperarse, el argentino manifestó su lamento y su pesar:

"Que te empaten en la última jugada duele. Pero el fútbol tiene esto, hay que seguir y ganar los tres últimos partidos que quedan. Las esperanzas todavía están. Si me hablas del trámite general del partido, el empate es justo. Por tenencia de pelota y aproximaciones pudo haber sido justo, pero te empatan en la última jugada y queda una sensación de amargura y tristeza. Hay que ganar el sábado para seguir en la pelea", aseguró.

Aun así, el estratega de la 'U' optó por volver a mirar las cosas con positivismo. Pues, también aseguró que el año aún no acaba para sus dirigidos y que las oportunidades a tentar el título están intactas:

"No nos transformamos en el Barcelona de un día para otro, pero vamos por buen camino"

"Las chances están, no dependen de nosotros pero hay. El fútbol peruano da resultados dispares cada fin de semana y todo es posible. Este resultado no nos deja fuera de carrera. Tenemos que esperar qué pasa con Alianza, Garcilaso y Sport Huancayo. No es el escenario ideal", añadió Troglio.

Finalmente, al igual que muchos hinchas, el entrenador 'crema' también fue crítico con el estado de la cancha del Estadio Nacional, a casi un mes del partido de Eliminatorias entre la Selección Peruana y su similar de Bolivia:

"Es una pena que un estadio hermoso se encuentre así. No es ideal para una selección, el césped lo han cortado y lo han pintado", añadió.

DATO: Universitario disputará el primero de sus 3 últimos partidos en el Torneo Apertura, siendo local este sábado 29 de julio ante Ayacucho FC en el Estadio Monumental.