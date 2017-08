Selección Peruana: Christian Ramos y Leao Butrón ya entrenan con la 'bicolor' en La Videna

Foto: Instagram - tufpfoficial

Se empieza a juntar la legión. Durante el día de hoy, la Selección Peruana dio inicio con su tercera sesión de entrenamientos en el complejo deportivo de La Videna, previo a lo que será la fecha doble de Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018 frente a Bolivia y Ecuador. En las prácticas, la 'bicolor' sumó a sus dos primeras novedades: el defensa Christian Ramos y el portero Leao Butrón.

Ramos, quien llegó durante la madrugada del día de hoy, procedente de Ecuador; no dudó en mostrar su pesar por la lesión de Pedro Gallese. Lesión que lo marginó no solamente de la próxima fecha doble, sino también de las siguientes y definitorias jornadas que se disputarán en octubre: "Justo estaba hablando con mi esposa y me contó lo de Pedro. La verdad estoy sorprendido. No lo puedo creer", afirmó en su salida del Aeropuerto Jorge Chávez.

El defensa de Emelec, quien viene ejerciendo todos los partidos como titular en el equipo ecuatoriano, es uno de los titulares fijos del conjunto 'eléctrico' que dirige Alfredo Arias. Ante Bolivia, tendrá la chance de volver a mostrar su potencial nuevamente como jugador internacional.

Por su parte, la gran novedad fue la llegada del veterano portero, Leao Butrón. Con 40 años encima, pero con un presente excepcional en el Fútbol Peruano, fue escogido por el técnico Ricardo Gareca para ser el hombre a reemplazar el puesto que deja Gallese. En las prácticas, se le vio extrovertido, juntándose con algunos nombres con los que vivió procesos pasados.

"La convocatoria me agarró en el cine. Nos íbamos a ir a ver 'Once Machos' (película peruana). Sonó mi teléfono y me comunique con la gente de Alianza Lima, y me confirmaron mi regreso", dijo el arquero entre risas.

DATO: Perú enfrentará a Bolivia este jueves 31 de octubre a en el Estado Monumental de Ate por las Eliminatorias al Mundial de Rusia 2018.