Iván Alonso pone líder a Nacional

Un triunfo vital consiguió Nacional en el marco de la fecha número 13 del Torneo Apertura ante Cerro, el tricolor llegó golpeado a este juego tras perder el clásico ante Peñarol y vivió una semana enturbiada con críticas de algunos sectores de su hinchada hacia sus jugadores, curiosamente uno de los más criticados, Ignacio "Nacho" González, terminó llevando la batuta del equipo del Vasco Arruabarrena transformándose en gran figura. El villero por su parte notó en falta la baja por suspensión de su goleador, Héctor Acuña, y su técnico, Pablo Alonso, tuvo que agotar dos cambios ya en la primera mitad, Carlos Grossmüller se retiró por un desgarro y Rodrigo De Oliveira por riesgo a una expulsión al poseer tarjeta amarilla. En la segunda parte Claudio Dadomo también fue sustituido por un desgarro, muchos problemas para el albiceleste que a pesar de todo esto peleó el partido hasta el final.

Desde el pitido inicial el partido fue dominado por Nacional, Nacho González se puso el equipo al hombro con su gran visión de juego y la primera oportunidad que tuvo el conjunto del Vasco llegó desde sus botas con un zurdazo de afuera del área que pudo controlar bien el meta Rodrigo Odriozola, a la postre uno de los rendimientos más altos de Cerro. Con el paso de los minutos el dominio tricolor continuaba y el goleador Iván Alonso casi abrió el tanteador en un tiro libre al borde del área que pasó cerquita del palo derecho del arquero ex Wanderers.

El atacante ex Toluca, tuvo otra clara chance cuando recibió de espalda y giró de gran forma ante la marca de Pablo Melo, pero su disparo fue a parar al cuerpo del arquero Ordiozola. Jorge Bava hasta el momento era un espectador de lujo en el Parque Central ya que el albiceleste solo remató una vez en los primeros 45 minutos, fue en una arremetida de Mauricio Alonso por banda izquierda que con gran velocidad se fue de la marca de Álvaro Fernández, de Guillermo De Los Santos y concluyó con un disparo que pasó cerca del arco tricolor. Así se dió fin a la primera mitad del juego con resultado inicial pero con Nacional superior en lo futbolístico ante un Cerro que no se encontró cómodo, no logró hacerse dueño del partido y quedó debilitado por haber agotado ya dos cambios.

La segunda parte de la contienda se inició con polémica, Nacional pidió penal en una jugada donde el recién ingresado, Renato César, se fue al suelo tras una entrada de Mauricio Leites en un mano a mano en el área, el árbitro Daniel Rodríguez no señaló la pena máxima dando a entender que el lateral ex tricolor no cometió infracción. Iván Alonso empezó a ponerse el traje de héroe y asistió, magistralmente con su pecho, un centro que terminó rematando Diego Arismendi, el jugador con pasado en el Barnsley no pudo abrir el tanteador porque respondió de manera excelente Odriozola.

Ignacio González seguíó dirigiendo el juego tricolor ante la dupla Méndez - Montes que no fue capaz de manejar el partido a favor de Cerro que arriba extrañó a Acuña y abajo en la zaga tuvo un buen desempeño del juvenil Maxi Pereira. Hasta el momento a Nacional solo le faltaba el gol y los nervios empezaron a apoderarse tanto de los hinchas como de Arruabarrena, que al igual que sus jugadores, ya sabía que en las otras canchas ni Danubio ni River ganaban y solo les hacía falta anotar para ponerse de forma inesperada como líderes.

Hubo que esperar hasta el minuto 78 para que explotara el grito sagrado, Carlos De Pena que hacía solo 5 minutos había reemplazado a Juan Manuel Díaz, metió un centro extraordinario desde la banda izquierda que recorrió todo el área albiceleste hasta que en el segundo palo Iván Alonso, con ese gran olfato goleador, marcó el 1-0. El número 24 de Nacional llegó a 11 goles en lo que va de Campeonato igualando a Romario Acuña en lo más alto de la tabla de goleadores. Gran trayectoria para el ex Espanyol de 35 años que le dedicó el gol a su hijo que estuvo de cumpleaños.

En los minutos finales Cerro cambió el chip y fue mucho más ofensivo, dio un paso adelante para buscar la igualdad e hizo lucirse a Bava que se mostró seguro en todas las jugadas, pero sobre todo en un potente disparo de media distancia a cargo de Javier Méndez que iba con muy buenas intenciones. Daniel Rodríguez señaló el final y Nacional trepó de la tercera a la primera posición, ahora es líder junto a River a falta de dos fechas y con un fixture que invita a pensar en una posible vuelta olímpica ya que sus dos rivales restantes son Miramar Misiones y Fénix.

Cerro solo suma 13 puntos en 13 encuentros aunque los de Pablo Alonso miran más la tabla del descenso donde superan en 8 unidades a Cerro Largo, equipo que al día de hoy descendería a la segunda división. El director técnico del villero, en el post partido declaró: “La sensación del partido, por un lado, me dejó conforme porque le dimos trabajo a Nacional. También se reflejó en el juego que cuando nos animamos llegamos con posibilidades. Nos faltó la experiencia de Romario (Acuña). Es evidente que en el área, la manda a guardar y después pregunta ¿qué pasó…?”

Por el otro lado, Rodolfo Martín Arruabarrena estaba más aliviado después de un gol que gritó descargando la rabia contenida después de perder el clásico, el argentino dijo: “La victoria, es lo más rescatable. El resultado siempre es lo más importante. Jugamos de forma inteligente, no dejando espacios, defensivamente estuvimos correctos, el triunfo lo fuimos a buscar en el segundo tiempo, quizás sin tanta claridad, pero llegó ese gol que nos permitió sumar tres puntos. Y el mérito fue el no bajar los brazos. Aprovechamos una buena jugada elaborada y a su vez contar con el máximo goleador del torneo."

Ignacio González también dejó palabras interesantes, el mediapunta procedente del Hércules afirmó: “La gente venía muy molesta de haber perdido el clásico. Los rivales cayeron y estamos primeros con River Plate. Te llegan comentarios… No tengo 20 años. Sabía que si perdía el clásico me iban a dar. Injustamente, me criticaron muchísimo. Hubo gente que dijo que me escondí. Fue un comentario mediocre. No estoy para escuchar boludeces, que me asusté. Demostré en la cancha que las críticas me dieron más ganas. Todos tenemos presión”.

