Fénix - Cerro: puntos vitales para la salvación

El domingo a la mañana en el Parque Capurro se citan 2 equipos con una trayectoria pobre e irregular en lo que llevamos de Torneo Apertura, Fénix y Cerro cuentan con un muy buen plantel de futbolistas para el fútbol uruguayo pero no han sido capaces de ganar 2 juegos consecutivos en este curso, de hecho Fénix no lo logra desde mayo cuando venció de forma consecutiva justamente a Cerro y a Cerro Largo, mientras que la mala racha para el albiceleste es aún mayor, no lo hace desde hace 14 meses cuando venció a Nacional y a Racing.

La mala andadura de los dos ha llevado a la renovación de su staff técnico, Pablo Alonso sustituyó a Danilo Baltierra en Cerro y Juan Tejera hizo lo propio con Lorenzo Carrabs en el albivioleta, estos cambios tratan de reconducir el equipo para lo que resta de temporada y lograr en principio el objetivo de mantener la categoría, una lucha que viene muy apretada dado que los recién ascendidos están sumando muchos puntos puntuando doble para la tabla del descenso, complicando los objetivos de una serie de equipos donde a parte de los ya mencionados se encuentran Cerro Largo, Juventud, Racing y Liverpool. En lo previo a la fecha número 14, Cerro Largo es el más comprometido con 40 puntos en la tabla del descenso mientras que Cerro tiene 48 y solo 3 unidades más tiene Fénix, lo cual enmarca la importancia de este juego ya que Cerro de ganar alcanzaría a los de Capurro o quedarían a 6 puntos en caso de derrota, es un partido de 6 puntos.

El encuentro marcará un interesante duelo entre 2 de los goleadores del certamen, Héctor Acuña y Hernán Novick

Animicamente Fénix llega mejor, el gol agónico de Cecilio Waterman le dio un triunfo vital ante Cerro Largo, Juan Tejera pudo planificar con aires positivos el trabajo semanal para preparar este importante choque, el ex técnico de Racing probablemente repetirá el once inicial con el sistema 4-4-1-1 con su máximo goleador, Hernán Novick como segundo punta, la única duda será el referente en ataque, si opta como ante Cerro Largo con alguien veloz y con movilidad como Maxi Pérez o si prefiere a alguien más físico y estático como el panameño Waterman. La formación sería con Luis Mejía en arco; en defensa Juan Alvez, Fernando Machado, Ignacio Pallas y Leandro Zazpe; en la medular Gonzalo Papa, Marco Mansulino, Cristian Silvera y Rodrigo Rojo; y en ataque Hernán Novick y Maxi Pérez.

Posibles formaciones de ambos equipos:

Cerro por su parte suma 3 encuentros sin ganar fruto de las derrotas ante Nacional y Miramar Misiones y el empate ante Juventud en Las Piedras, lo positivo para los de Pablo Alonso será el retorno del goleador del campeonato, Héctor Acuña, que vuelve al once tras cumplir fecha de suspensión ante Nacional el domingo pasado. El equipo inicial del albiceleste es una incógnita, puede tener variantes porque en técnico lleva pocas semanas trabajando con el plantel y aún está buscando su equipo ideal. Además Carlos Grossmüller y Rodrigo De Oliveira se retiraron sentidos del último juego y son al menos duda para este transcendental choque, sus reemplazantes serían 2 hombres con experiencia como Gustavo Varela y Juan Ramón Curbelo. Por lo tanto en el arco estará Rodrigo Odriozola; la defensa estará conformada por Gabriel De León, Pablo Melo, Maxi Pereira y Daniel Leites; en la sala de máquinas estarán Juan Ramón Curbelo y Javier Méndez con Gustavo Varela a la derecha y Claudio Dadomo a la izquierda; en ataque Hugo Silveira y el goleador con 11 conquistas en el torneo, Héctor Romario Acuña.

En lo referente a los antecedentes entre estos 2 equipos, hay una clara superioridad de Fénix en los últimos años que le llevó a perder solo 1 de los últimos 7 enfrentamientos ante Cerro, fue un (0-3) claro para el albiceleste con goles de Guillermo De Los Santos, Varela y Luis Machado en el 2011. Los restantes duelos fueron 2 empates y 4 favorables a los del Parque Capurro incluídos los 2 más cercanos, un (1-2) en el Estadio Luis Tróccoli con goles de Mauro Guevgeozián y Miguel Puglia (Mauricio Alonso para Cerro) y un claro (3-0) en mayo de este mismo año con anotaciones de Alvez, Waterman y Lucas Ontivero.

Se espera mucho público en el partido matinal del domingo que será televisado por VTV y en donde impartirá justicia Christian Ferreyra asistido en las bandas por Raúl Hartwig y Carlos Barreiros.