'Nacho' González lidera la goleada de Nacional

Gran triunfo de Nacional el domingo pasado ante Miramar Misiones, el equipo dirigido por Rodolfo Martín Arruabarrena fue a por el partido desde el primer minuto sabiendo que la ansiedad por el gol podría ser su peor enemigo. Para este transcendental partido, el técnico argentino volvió a colocar a Guillermo De Los Santos en el lateral derecho, el ex Cerro está más acostumbrado a desempeñarse en la zona central de la defensa. Precisamente por su costado llegó el primer gol tricolor a los 17 minutos cuando un centro fue bajado de forma maestra por Iván Alonso que con la cabeza habilita a Nacho González que con su pierna derecha bate a Alberto Eiraldi para abrir el tanteador y manejar con más calma el juego.

Nacional buscaba sentenciar el partido en el primer tiempo

A partir de ahí Nacional generó peligro a balón parado, el goleador Iván Alonso estuvo apunto de marcar el segundo gol con cabezazo tras un tiro de esquina desde la derecha, pero una gran intervención de Eiraldi lo evitó. Pasada la media, otro tiro de esquina, esta vez desde la izquierda, generó el segundo tanto tricolor, un golpe de cabeza de Richard Porta es salvado por Eiraldi pero el rebote lo cazó Diego Arismendi que fusiló al guardameta del cebrita con un potente disparo decretando el 0-2 parcial.

El Rifle reaccionó inmediatamente

Solamente dos minutos después del gol del mama Arismendi, los dirigidos por Gonzalo De Los Santos acortarían distancias. El rifle, Walter Pandiani, se elevó más que el paraguayo Benegas y conectó un cabezazo con destino red en el que nada pudo hacer el meta Jorge Bava. El ex Peñarol volvía con gol al Estadio Centenario y le ponía emoción al partido en el primer disparo que realizó su equipo entre los 3 palos. La llegada de Pandiani al equipo cebrita puede ser importante tanto dentro como fuera del terreno de juego, y De Los Santos tuvo mucho que ver con la llegada del goleador ex Espanyol, Deportivo La Coruña y Mallorca, entre otros, que está cumpliendo en sus primeros juegos de albinegro.

El último cuarto de hora de la primera parte tomó mucha importante después del gol del 1-2, porque otro gol de Miramar hubieran complicado muchas las cosas para Nacional, pero el tricolor se repuso y en una triangulación entre Arismendi, Alonso y Porta lograron el 1-3 en el minuto 44, un gol muy sicológico el del australiano Porta porque le dio tranquilidad al albo marcando tierra de por medio en el tanteador e hizo que sus hinchas estuvieran más expectantes a las radios para escuchar las incidencias de los partidos de Danubio y River Plate.

El circuito futbolístico de Nacional pasaba por Ignacio González, el ex Hércules está realizando un muy buen torneo sentando en el banco a un jugador de la calidad de Álvaro Recoba, el volver al país tras cortas y desafortunadas experiencias en el exterior le está sentando de buena manera al jugador que supo ser figura y campeón en Danubio. Precisamente Nacho González al minuto 67 marcó el 1-4 en la mejor jugada del partido, una contra en la que se sacó a dos hombres de encima, al primero con un enganche y al segundo con un gran caño, para luego batir a Eiraldi con un zurdazo contra el palo izquierdo del arco que da a la tribuna Amsterdam del Estadio Centenario, golazo y sentencia a favor de Nacional.

El circuito futbolístico de Nacional pasa por los pies de Nacho González A Gonzalo De Los Santos no le funcionó el cambio de Felipe Ramos por Ignacio Christorphesen, y no es porque el atacante no rinda de manera positiva sino porque los hombres del medio campo no le abastecían balones en condiciones, Arruabarrena luego del cuarto gol dio entrada a Recoba y a Renato César en lugar de Arismendi y Porta, que se retiraron satisfechos por haber convertido, antes Rafael García había sustituido en la medular a Maxi Calzada.

Expulsión de Alonso que lo deja afuera del partido por el título

Ocurrió a falta de 5 minutos, Martín Cardozo y Alonso se tomaban entre si y el árbitro Gustavo Siegler dictaminó amonestar a ambos pero Iván ya contaba con una tarjeta amarilla lo que le significó la expulsión y a la postre su ausencia del partido ante Fénix que definirá el Torneo Apertura, lo que será una baja de suma importancia para Nacional ya que el ex Murcia, Toluca y Espanyol a sus 35 años está mostrando un gran nivel tanto por su marca goleadora como por su trabajo en la cancha. Lo mejor para el tricolor es contar en sus filas con un jugador como Nacho González que con su clase puede sacar un truco de la chistera y solventar cualquier tipo de partidos, como por ejemplo pasó en este donde Nacional ganó bien ante un rival recién ascendido que se encuentra en puestos de descenso y debe mejorar aún más si quiere permaneces en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

Estadísticas del partido