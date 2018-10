En el Viera solo gana Wanderers

Gran triunfo del Montevideo Wanderers ante Cerro en el Parque Viera, feudo en los que los dirigidos por Alfredo Arias no conocen la derrota en lo que va de temporada 2013/2014 y hay que remontarse a la última jornada de la 2012/2013 para encontrar la última derrota que fue ante Nacional 1-2. La buena racha del bohemio va más allá del Prado ya que acumulan 9 partidos consecutivos sumando y esto hace que los presididos por Raúl Aguerrebere se mantengan firmes en puestos de clasificación a copas internacionales. Quizás el gran momento del club blanquinegro y la confianza de Arias en la cantera hayan sido motivos suficientes para apenas retocar el equipo de cara al Torneo Clausura que contó como única incorporación el retorno de Nicolás Albarracín desde la Spezia de la Serie B italiana.

Por el otro lado Cerro no vive su mejor momento, es más los pupilos de Pablo Alonso no suman 2 triunfos consecutivos desde hace 16 meses cuando vencieron a Nacional y a Racing, los de la Villa están comprometidos en el descenso por lo que necesitan hacer un muy buen Torneo Clausura, y en este cotejo contaron con la baja sensible de su goleador, Héctor Romario Acuña, que cumple una suspensión del torneo anterior. El plantel albiceleste también apenas tuvo retoques, lo más destacado son los regresos de Mathías De Los Santos y Gabriel De León a Danubio.

La vorágine inicial favoreció a Cerro

El comienzo del encuentro tuvo imprecisiones y mucha confusión por parte de ambos equipos, en ese clima Cerro se encontraba más cómodo que Wanderers y esa solidez albiceleste le hizo llegar al arco defendido por Federico Cristóforo, hermano de Sebastián que juega en el Sevilla. Pasado el primer cuarto de hora un gran centro desde la izquierda de Gustavo Varela no fue de gol porque de forma milagrosa salvó en la línea Maxi Olivera que con un testarazo mandó la pelota al tiro de esquina. Córner donde los de Pablo Alonso abrieron el tanteador cuando Pablo Melo mandó a la red con su pierna derecha una pelota que no pudo controlar Cristóforo, en uno de los pocos errores del buen arquero ex Progreso, que le dejó en bandeja el gol al capitán cerrense.

El centro del gol fue ejecutado por Carlos Grossmüller, figura de Cerro en la primera mitad donde la visita se adueñó de la medular dejando sin fútbol al trío bohemio conformado por Pereira, Martínez y Colombino, dejando sin efecto la estrategia de Arias y en donde Grossmüller con el 20 a la espalda le daba fútbol y equilibrio al albiceleste que falló a partir de la zona de tres cuartos, dejando en evidencia la notable baja de Héctor Acuña para la definición.

Wanderers golpeó cuando duele

Con Cerro adelante en el marcador y mereciendo irse así al descanso llegó el empate de Wanderers, en el minuto 43 un magistral pase de Sergio Blanco a la espada de Melo habilitó a Gastón Rodríguez que definió satisfactoriamente ante Odriozola para igualar el cotejo. Un golpe sicológico para los pupilos de Alonso de cara a la segunda mitad donde contó con 2 claras chances de gol, un mano a mano de Mauricio Alonso que se topó con una gran salida de Cristóforo y una chilena de Gustavo Varela que destino gol pero en el la misma línea del arco Gastón Bueno salvó al bohemio.

La entrada de Riolfo clave

Arias ya había deshecho su plan inicial y le había dado entrada a Diego Riolfo de cara al complemento en lugar de Colombino, el cambio netamente más ofensivo daba lugar al ex Recreativo de Huelva a moverse entre líneas para asistir al ataque algo que trató de hacer Blanco en el primer acto. El trueque le salió redondo a Wanderers porque en el 67 Riolfo asistió de gran manera a Gastón Rodríguez que nuevamente a placer batía a Odriozola, era el 2-1 parcial para un Wanderers que ya era más y minutos antes había avisado con un disparo de Pastorini que quería quedarse con los 3 puntos en casa. Octavo gol en la temporada de Gastón Rodríguez que toma el testigo de su hermano Maxi, jugador del Gremio de Porto Alegre.

Cerro quedó desconcertado y trató a la desesperada ir en busca de la igualdad pero las entradas de Cossu, Adrián Leites y Delgado no generaron grandes aportes en el equipo de Alonso que una vez ya volcado en el ataque a pocos minutos del final recibió la sentencia en forma de gol por parte de Rodrigo Pastorini que aportó uno de los goles más lindos de la fecha al regatear dejando sentado en el suelo a Duarte y definir con maestría para decretar el 3-1 final para un Wanderers que empieza el 2014 como acabó el 2013, con una racha que deja felices a sus parcialidad.

Todo lo contrario para el albiceleste que deberá trabajar seriamente en las próximas semanas ya que tendrá como próximos rivales a Danubio y a River, el bohemio visitará a Liverpool antes de recibir a Cerro Largo con la mente tranquila después de vencer a uno de los 2 rivales que le habían ganado en el Torneo Apertura.

