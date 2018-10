Ache y Damiani, unidos para respaldar a Bauzá

Eduardo Ache y Juan Pedro Damiani, presidentes de Nacional y Peñarol, se reunieron en la jornada del miércoles en un conocido restaurante de Punta Carretas, para debatir diversos temas y también mostrar su total apoyo a Sebastián Bauzá, presidente de la AUF, por el conflicto con ocho clubes de la primera división y varias instituciones de la segunda, que preparan una carta al Comité de Ética de la FIFA por el diferendo con los derechos de televisión con Conmebol.

Al término de la reunión ambos presidentes confirmaron que no dejarán su firma en la carta que este grupo de clubes preparan ante el ejecutivo, en vistas de buscar la renuncia de Bauzá. Por ello, mostrarán su total apoyo a la finalización de su mandato, el cual termina a mediados de éste año. "Peñarol no va a firmar esa carta. Entiendo a los clubes que están agobiados económicamente, pero no hay ninguna solución. Por lo menos, si no somos serios, debemos aparentarlo. No es lo más sensato. La madre de todas las batallas es la falta de dinero. El problema serio que tenemos es la inviabilidad de este fútbol, pero ese es un tema que tiene más de 30 años y no se va a arreglar ahora", declaró Damiani, quien también dijo que es necesario buscar una alternativa para solucionar éste conflicto.

Ache también dio su opinión respecto a esta situación: "Yo no simplificaría el tema como ser parte del Ejecutivo. Acá hay un compromiso de dos clubes que nos sentimos parte importante de este fútbol. Somos sensibles a los planteos de los demás clubes porque el futbol uruguayo no es solo la selección, sino también el Cerrito de la Victoria o Juventud de Las Piedras. Creo que de aquí en más hay un compromiso de ambos clubes en temas nuestros".

Además de los presidentes, estuvieron presentes por el lado de Nacional el dirigente José Fuentes, Mario Menéndez y Alejandro Balbi, mientras que por Peñarol se encontraban Walter Pereyra y el delegado Jorge Barrera.