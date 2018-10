Peñarol y Defensor Sporting empataron con polémico arbitraje

En el partido que abrió la jornada número dos del Torneo Clausura del fútbol uruguayo, Peñarol y Defensor Sporting, ambos urgidos en la necesidad de escalar en la Tabla Anual, para poder ingresar a algún torneo internacional, y ganar para que en el Torneo Clausura no se les escape nadie, Peñarol venía de ganar agónicamente ante River Plate, y Defensor Sporting, que venía de caer ante Liverpool como local, no tenían otra opción que ganar en el coloso del Parque Battle, pero no fué así, tablas en el marcador, dividieron puntos, puntos que no les sirven a ninguno de los dos.

El partido comenzó con color violeta

Peñarol inició el encuentro de mala manera, sin la explosión ni el buen juego que busca Jorge Fossati, y para mal de peores, a los pocos minutos, Sebastián Píriz, en una jugada donde volvía a su área para defender, se desgarró solo. El carbonero ya consumía un cambio con el ingreso de Marcel Novick. Pasados los veinte minutos, en una gran combinación ofensiva, un centro que del sector izquierdo llegó a Mario Ignacio Regueiro, que según venía empalmó la bola y la mandó al fondo del arco defendido por Juan Guillermo Castillo. La Hiena, que había tenido sus problemas personales y la había pasado mal en Racing Club de Avellaneda, volvía al fútbol uruguayo pitado por el público aurinegro (debido a su pasado en Nacional, rival de todas las horas), y marcando, el jugador violeta participó gesticulando de ese juego con la tribuna carbonera. Pasaba a ganar La Viola en el Centenario

Peñarol se va arriba en busca del empate y lo hace de buena manera

A los 30 minutos ya avisaba el carbonero, un pase de Luis Aguiar para Jonathan Rodríguez, que la mandó cerca. Una buena jugada de Jorge Rodríguez permitió en una internada de Marcelo Zalayeta igualar al conjunto mirasol, justo antes de acabar la primera mitad, a los 42 minutos, se igualaba en uno el marcador.

El vértigo del complemento y los penaltis polémicos

La segunda parte comenzó siendo un partido de ida y vuelta, atacaba Peñarol, combinación entre Zalayeta y Jonathan Rodríguez que no encontró red. Pero el equipo del Parque Rodo se iba al ataque, un servicio de Regueiro al área, buscaba a Nicolás Correa, que se tiró en el área peñarolense y Roberto Silvera compró, penalti para el equipo visitante. Poco le importó a Nicolás Olivera, que la mandó a guardar, remate esquinado al sector inferior izquierdo de la portería defendida por Castillo. Pasaba otra vez a ganar Defensor Sporting.

Ingresaba Pacheco en Peñarol y la primera jugada que tenía era una falta, que envió al travesaño, la repelió y Darío Rodríguez la mandó a guardar, pero el tanto fué anulado por offside. En la siguiente, desborde de Japo Rodríguez, Malvino que intenta cortar y otra simulación comprada por Silvera. Se tiró al suelo Rodríguez. Era amarilla para el jugador ex River y Jaguares de Chiapas. Antonio Pacheco, que no suele fallar en este tipo de remates, también la mandó adentro.

Curutchet manda a Alonso y De Arrascaeta, en busca de mayor movilidad

El entrenador visitante buscaba otras cosas con estas variantes, y además con Gino amonestado en una posición donde posiblemente podría haber sido expulsado, mandó a la cancha a Matías Alonso y Giorgian de Arrascaeta, además de pedir que la pelota pasara por Nicolás Olivera. Defensor se iba arriba con más voluntad que fútbol, hasta que en el minuto 88 el árbitro decidiera expulsar a Nicolás Olivera por aplaudir irónicamente un fallo. Ingresó Ramón Arias a jugar el tiempo de reposición en lugar de Mario Regueiro. Todo finalizó igualado en el Centenario. El punto no le sirve a ninguno de los dos. Peñarol deberá viajar ahora a Venezuela, para jugar ante Deportivo Anzoátegui, mientras que Defensor Sporting irá a Chile, todo en el marco de la Copa Bridgestone Libertadores, los carboneros jugarán el martes, mientras que los violetas lo harán el miércoles.