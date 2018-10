Líder Clausura y Anual

Ya al primer minuto de juego en el Gran Parque Central, el defensor local Juan Manuel Díaz tuvo la posibilidad de abrir el marcador tras cabecear un centro enviado por Rinaldo Cruzado.

Tan sólo 3 minutos más tarde, Ivan Alonso recibió un pase en el área penal y cayó derribado por Sebastián Sellanes, jugador de Rentistas. El goleador del “bolso” cambió el penal en gol, ya que el arquero Guillermo Reyes no logró detener su disparo.

Tras ese gol de tranquilidad, el conjunto de Gerardo Pelusso dominó gran parte del mediocampo y gran parte del partido, gracias a la velocidad del juvenil Carlos De Pena , el manejo aceptable de Gastón Pereiro y la capacidad de de sequilibrio del goleador Iván Alonso. Pero Rentistas no se quedó atrás y tuvo varias oportunidades para llegar a la igualdad: primero, a los 16 minutos Octavio Rivero envió un cabezazo al travesaño; y d espués, 4 minutos más tarde Guillermo Maidana erró un penal, tras una falta del defensor Jorge Curbelo. El “bicho” inquietó y bastante…

En el segundo tiempo y de tanto atacar, Rentistas desaprovechó otra s ituación y quedó mal parado en la contra, ya que Iván Alonso, por segunda vez en el partido pondría el marcad or 2-0, y convirtiendo su 13° gol en el Campeonato Uruguayo. Era mucha la ventaja, y los dirigidos por Adolfo Barán, quedaron en el intento de descontar.

Segunda victoria consecutiva del “bolso” en este campeonato que lo deja como líder, tanto en el Torneo Clausura (junto a Fénix) como en la Tabla Anual, y que jugará la próxima fecha ante Sud América, como visitante. Además , no todo es felicidad, ya que hay un interrogante por resolver para Gerardo Pelusso: las dudas en la parte defensiva, ya que a lo largo del partido surgen cuestiones que tanto los mismos defensores como el entrenador no saben solucionar, y eso puede ser fatal, y no sólo a nivel nacional, sino también a nivel continental (Copa Libertadores).

Por su parte, Rentistas, que no gana hace 4 partidos por torneos locales y muy cerca de la zona de descenso, tratará de conseguir la victoria en el próximo partido, cuando se enfrente como local a Peñarol.