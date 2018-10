Libertadores: Peñarol y un punto que no convence

Peñarol no pudo con el equipo venezolano de Deportivo Anzoátegui. Jorge Fossati consideró al punto como "valioso", pero habrá que refrendarlo de local. Destacó los primeros quince minutos del equipo mirasol y además indicó que no fué tan superior el equipo local como lo consideraron las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa.

Desde los 15 minutos, hasta el gol del Peñarol, dominio venezolano

Un juego lento, cansino, y demás por parte del equipo aurinegro permitió a los 38 minutos con una notable definición de Framber Villegas, ponerse en ventaja al equipo local, una notable definición del jugador del DANZ por encima de Castillo y el local anotaba su primer gol en la historia de la Copa. Sorpresa en el estadio General Anzoátegui, caía uno de los favoritos a obtener quizás la Copa Libertadores. Y por poco no llega el segundo gol, justo en la siguiente jugada. Reaccionó bien Juan Castillo ante la definición del mismo delantero Villegas.

El ingreso de Jonathan Rodríguez fué el revulsivo que encontró Peñarol de Montevideo

Aunque antes, un centro de Pacheco anunciaba con la conexión de Zalayeta, que no estaba cerrado el partido. Eso fué una advertencia, se retiró Pacheco, ingresó Jonathan Rodríguez. Y un centro del juvenil, permitió, ahora sí, con un toque corto notable, igualar al delantero carbonero Zalayeta. Se igualaba el encuentro, ahora Peñarol conseguía un punto, que quizás sirva, o quizás no. Para hacerlo valer, deberá ganar todo de local, sin excepciones, ya que generalmente, con diez puntos se avanza a octavos de final. El martes, enfrentan a Santos Laguna, en el Centenario, allí deberá comenzar su racha triunfal, si no quiere despedirse rápidamente de la Libertadores.

Así continúa el grupo 8

SEGUNDA JORNADA

Martes 18 de febrero

Peñarol-Santos Laguna. Estadio Centenario. Hora: 22:15

Martes 25 de febrero

Arsenal-Deportivo Anzoátegui. Estadio Julio Humberto Grondona "El Viaducto". Hora: 22:00

Posiciones

Santos Laguna 3

Peñarol 1

Deportivo Anzoátegui 1

Arsenal 0